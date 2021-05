A che ora inizia l’episodio L’altro capo del filo de Il Commissario Montalbano: l’orario su Rai 1

A che ora inizia l’episodio L’altro capo del filo de Il Commissario Montalbano in onda oggi, martedì 4 maggio 2021, su Rai 1? La messa in onda sulla principale rete Rai è prevista in prima tv per le ore 21,25. Non solo tv. Sarà possibile seguire l’episodio con protagonista Luca Zingaretti anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Basta avere la connessione internet.

La trama

Abbiamo visto a che ora inizia L’altro capo del filo (episodio de Il commissario Montalbano), ma qual è la trama? Montalbano, con gli uomini che ha, è alle prese con l’emergenza per gli sbarchi di numerosi migranti e si occupa anche dell’assassinio di Elena Biasini, una conoscente di Livia massacrata con una forbice da sarta nel proprio laboratorio. Con lei lavoravano Meriam, madrelingua araba, l’anziano Nicola e il giovane Lillo Scotto, che si era invaghito di lei e che era stato appena licenziato dalla sartoria. Il dottor Osman, che aiutava come interprete e medico durante gli sbarchi, confessa al commissario di essere stato amante di Elena. Montalbano infine scoprirà che a uccidere la sarta è stata una donna di Bellosguardo (provincia di Udine) di nome Anna Silch, amante e assassina di Franco, marito di Elena.