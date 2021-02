A che ora inizia L’amore strappato: l’orario di messa in onda della fiction su Canale 5

A che ora inizia L’amore strappato, la miniserie con Sabrina Ferilli in onda su Canale 5? Ogni puntata andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21,20-21,30. In tutto verranno trasmesse tre puntate. La prima mercoledì 10 febbraio; l’ultima mercoledì 24 febbraio 2021. Ma vediamo insieme la programmazione di Canale 5 per L’amore strappato (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 10 febbraio 2021

Seconda puntata: mercoledì 17 febbraio 2021

Terza puntata: mercoledì 24 febbraio 2021

Ma quanto dura (durata) ogni puntata della fiction? L’orario della messa in onda dovrebbe essere intorno alle ore 21,20-21,30 con chiusura intorno alle ore 23,30. La durata per ogni puntata è quindi di circa due ore.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia L’amore strappato, ma dove vedere la miniserie in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 per tre mercoledì sera consecutivi (dal 10 al 24 febbraio 2021). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (ma bisogna registrarsi) MediasetPlay.it.

Storia vera

La fiction L’amore strappato è ispirata da una storia vera? La risposta è sì, la miniserie racconta il clamoroso errore giudiziario che ha coinvolto nel 1995 la piccola Angela Lucanto e i suoi genitori. Una volta adulta, Angela, ha scritto un libro sulla vicenda, collaborando con i giornalisti Caterina Guarneri e Maurizio Tortorella, intitolato Rapita dalla giustizia.

