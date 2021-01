A che ora inizia Il cantante mascherato 2021: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Il cantante mascherato 2021, la seconda edizione dello show di Rai 1? Ve lo diciamo subito: ogni puntata del programma andrà in onda il venerdì sera (a partire dal 29 gennaio) alle ore 21,25. La messa in onda finirà intorno alla mezzanotte. Ogni serata quindi avrà una durata di circa 2 ore e 40 minuti. Di seguito la programmazione completa di Rai 1 per lo show (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: venerdì 29 gennaio 2021, ore 21,25

Seconda puntata: venerdì 5 febbraio 2021, ore 21,25

Terza puntata: venerdì 12 febbraio 2021, ore 21,25

Quarta puntata: venerdì 19 febbraio 2021, ore 21,25

Quinta puntata: venerdì 26 febbraio 2021, ore 21,25

Il Cantante Mascherato, il cui titolo internazionale è The Masked Singer, è uno dei format più acclamati e riprodotti a livello mondiale. Tratto da un format sudcoreano, ha raggiunto il successo negli Stati Uniti per poi conquistare i telespettatori di: Germania, Francia, Australia, Messico, Olanda, Inghilterra, Spagna e Italia.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Il cantante mascherato, ma dove vedere le cinque puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dal 29 gennaio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere clip e puntate grazie alla funzione on demand.

