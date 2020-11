A che ora inizia il Grande Fratello Vip 2020: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia la puntata del Grande Fratello Vip 2020 su Canale 5? Ve lo diciamo subito: ogni serata andrà in onda intorno alle ore 21,30 in chiaro, gratis, su Canale 5. Il programma durerà fino all’1 di notte. Una vera e propria maratona per il conduttore Alfonso Signorini i concorrenti nella Casa.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia la puntata del Grande Fratello Vip 2020, ma dove vedere il reality in diretta tv e live streaming? Il reality va in onda in chiaro gratis su Canale 5. Oltre alle prime serate e alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle ore 9 alle ore 6 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle ore 13,40 e tutti i giorni alle ore 00,40). Non solo tv. Il pubblico può inoltre rimanere sempre aggiornato sulle vicende della Casa grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell’App Mediaset Play e ai vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram)

Potrebbero interessarti L’attentato alla Maratona di Boston raccontato nel film “Boston – Caccia all’uomo”: la storia vera Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 30 novembre 2020, su Rai 3 Vite in fuga: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 30 novembre