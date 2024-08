A che ora inizia la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2024: l’orario e dove vederla in tv e in streaming, canale, Rai 2, 28 agosto

A che ora inizia e dove vedere in tv e in streaming la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2024 di Parigi? Dopo le emozioni dei Giochi olimpici, il sacro fuoco di Olimpia torna ad ardere nella capitale francese per le Paralimpiadi. Sarà uno show senza precedenti, assicurano gli organizzatori, un momento di celebrazione sportiva, ma anche l’occasione per fare luce sulle discriminazioni subite dai disabili. L’appuntamento è per questa sera, 28 agosto 2024, alle ore 20. La location è quella di Place de la Concorde e degli Champs-Elysées. In tutto verranno ospitati 4.400 tra atlete e atleti Paralimpici provenienti da 184 delegazioni per celebrare l’inizio di 11 giorni di gare, a partire dal 29 agosto.

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2024 è ideata da Thomas Jolly. Il tema alla base dello show sarà l’inclusività. Su 150 ballerini, 25 avranno infatti una disabilità. “Sono straordinari, sono più capaci di molte persone abili. Sia mentalmente che fisicamente”, ha detto il coreografo. La Cerimonia si svolgerà dunque nuovamente fuori dal perimetro di uno stadio – tra Place de la Concorde e gli Champs-Elysées – con le persone coinvolte che sfileranno lungo il celebre viale della Ville Lumière, per raggiungere la sede dell’Apertura ufficiale dei Giochi Paralimpici: l’iconica piazza, al cospetto di migliaia di spettatori. “Questa Cerimonia nel cuore della metropoli è simbolo dell’orgoglio del nostro Paese nell’ospitare i suoi primi Giochi Paralimpici e ci permette di mettere a fuoco il tema dell’inclusione delle persone con disabilità”, ha affermato Tony Estanguet, Presidente di Parigi 2024. Ma dove vedere in tv e streaming la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2024? Ecco le informazioni.

In tv

Appuntamento in diretta questa sera, 28 agosto 2024, dalle ore 20 su Rai 2, che sarà la rete paralimpica che seguirà i Giochi. La durata prevista è di circa due ore e mezza, fino alle 23.30.

Cerimonia apertura Paralimpiadi 2024 streaming live

Se non siete a casa potete seguire la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2024 in streaming live su Rai Play, selezionando la diretta di Rai 2. Potrete rivederla in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.