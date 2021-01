A che ora inizia C’è Posta per Te 2021: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia la puntata di C’è Posta per Te 2021 in onda su Canale 5? Ogni singola puntata del programma di Maria De Filippi va in onda il sabato sera (prima tv) alle ore 21,20 su Canale 5 e finisce intorno all’una di notte. In pratica, ogni puntata ha una durata di 3 ore e 40 minuti (circa). Ovviamente non mancheranno ospiti e personaggi noti che incontreranno fan e risolveranno problemi. Ma vediamo insieme la programmazione di Canale 5 (attenzione: potrebbe variare) per il programma di Maria De Filippi:

Prima puntata: sabato 9 gennaio 2021, ore 21,20

Seconda puntata: sabato 16 gennaio 2021, ore 21,20

Terza puntata: sabato 23 gennaio 2021, ore 21,20

Quarta puntata: sabato 30 gennaio 2021, ore 21,20

Quinta puntata: sabato 6 febbraio 2021, ore 21,20

Sesta puntata: sabato 13 febbraio 2021, ore 21,20

Settima puntata: sabato 20 febbraio 2021, ore 21,20

Ottava puntata: sabato 27 febbraio 2021, ore 21,20

Nona puntata: sabato 6 febbraio 2021, ore 21,20

Decima puntata: sabato 13 febbraio 2021, ore 21,20?

Undicesima puntata: sabato 20 febbraio 2021, ore 21,20?

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia C’è Posta per Te 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Ogni puntata, come detto, va in onda il sabato sera (prima tv) alle ore 21,20 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it e su Wittytv.it dove potrete rivedere tutto dopo la messa in onda.

