A che ora inizia 10 giorni senza mamma: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia 10 giorni senza mamma, il film con Fabio De Luigi in onda stasera – 22 gennaio 2021 – su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la commedia (regia di Alessandro Genovesi) con protagonisti Fabio De Luigi e Valentina Lodovini andrà in onda alle ore 21,45 (circa). Il film racconta le disavventure di un padre di famiglia che “sostituisce” la moglie nella gestione famigliare quando la donna, al termine di numerosi litigi, decide di prendersi una vacanza.

Durata

Ma quanto dura (durata) il film 10 giorni senza mamma in onda stasera – 22 gennaio 2021 – su Canale 5? La durata ufficiale del film è di 1 ora e 35 minuti. La messa in onda su Canale 5 è prevista dalle ore 21,45 alle ore 23,45. La durata, pubblicità incluse, è quindi di circa 2 ore.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia 10 giorni senza mamma, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 22 gennaio 2021 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

