A casa tutti bene: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, venerdì 16 agosto 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda A casa tutti bene, film del 2018 diretto da Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino e Carolina Crescentini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alba e Pietro sono una coppia di pensionati che possiede una villa su un’isola. Per festeggiare le loro nozze d’oro, organizzano un pranzo al quale invitano figli, nipoti e altri familiari. Dopo i festeggiamenti, però, nessuno può lasciare l’isola perché le corse dei traghetti vengono sospese causa maltempo. La permanenza forzata determina così una convivenza che gradualmente lascia il passo a una esplosione di sentimenti repressi, sofferenze irrisolte, invidie reciproche, tradimenti malcelati e gelosie esasperate. Tra richieste di aiuto disperate (Riccardo chiede invano ai cugini di poter tornare a lavorare nel ristorante di famiglia per far fronte a una pesante situazione debitoria), e ricerca di emozioni ormai dimenticate (tra Paolo, separato e giramondo, e Isabella in crisi con il marito) la situazione sfiora il dramma familiare quando Carlo è sul punto di strangolare la sua seconda moglie Ginevra al culmine dell’ennesima litigata.

A casa tutti bene: il cast

Abbiamo visto la trama di A casa tutti bene, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Stefano Accorsi: Paolo

Carolina Crescentini: Ginevra

Elena Cucci: Isabella

Tea Falco: Arianna

Pierfrancesco Favino: Carlo

Claudia Gerini: Beatrice

Massimo Ghini: Sandro

Sabrina Impacciatore: Sara

Gianfelice Imparato: sacerdote

Ivano Marescotti: Pietro

Giulia Michelini: Luana

Sandra Milo: Maria

Giampaolo Morelli: Diego

Stefania Sandrelli: Alba

Valeria Solarino: Elettra

Gianmarco Tognazzi: Riccardo

Streaming e tv

Dove vedere A casa tutti bene in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 16 agosto 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.