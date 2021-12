A casa tutti bene – La serie: anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, lunedì 20 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda la prima puntata di A casa tutti bene – La serie, fiction diretta da Gabriele Muccino e scritta da Gabriele Muccino con Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza. La serie è tratta dall’omonimo film, sempre diretto da Gabriele Muccino, uscito nelle sale nel 2018. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio i Ristuccia riuniscono nel ristorante di famiglia parenti e amici per i settant’anni di Pietro. La festa sembra procedere per il meglio, tra buon cibo, musica e sentiti ringraziamenti da parte del festeggiato. In realtà, dietro le quinte, vanno in scena scontri tra padre e figlio, gelosie e relazioni clandestine. Quando anche l’ultimo invitato lascia la festa, Pietro discute con la moglie per poi accasciarsi a terra, colto da un malore. Nel secondo episodio di A casa tutti bene – La serie Pietro Ristuccia è ricoverato in terapia intensiva, vegliato da tutta la famiglia. Carlo si assenta per andare a chiudere l’affare con Mandolesi, mentre Paolo va in aeroporto a prendere il figlio Giovanni. Nessuno dei due riesce a tornare in ospedale prima che il padre muoia. I fratelli si accordano per organizzare il funerale e un rinfresco alla casa al mare. Quando arriva il giorno dell’apertura del testamento, li aspetta una sorpresa inattesa.

Cast

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) della prima puntata di A casa tutti bene – La serie, ma qual è il cast completo? Un grande cast corale interpreta i membri della numerosa famiglia, nei suoi due rami, al centro della storia: Laura Morante e Francesco Acquaroli guidano il cast nei ruoli di Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante San Pietro, a Roma, e genitori di Carlo, Sara e Paolo interpretati rispettivamente da Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati. Euridice Axen è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre l’esordiente Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia, legata a Manuel, il cuoco del San Pietro interpretato da Francesco Martino. Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani. Antonio Folletto è invece il compagno di Sara, Diego. Quindi i Mariani: Paola Sotgiu interpreta Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, nei cui panni figureranno Valerio Aprea e Alessio Moneta. Emma Marrone interpreta la compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini sarà Beatrice, la compagna di Sandro. Nel cast anche il giovanissimo Federico Ielapi, Maria Chiara Centorami e Mariana Falace.