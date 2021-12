A casa tutti bene – La serie: trama, cast, quante puntate, sigla e streaming

Dal 20 dicembre 2021 su Sky Cinema 1 va in onda A casa tutti bene – La serie, fiction diretta da Gabriele Muccino e scritta da Gabriele Muccino con Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza. La serie è tratta dall’omonimo film, sempre diretto da Gabriele Muccino, uscito nelle sale nel 2018. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La famiglia Ristuccia, da 40 anni, è la proprietaria del ristorante San Pietro, a Roma. Carlo, la nuova compagna Ginevra e la sorella Sara aiutano i genitori, Pietro e Alba, nella gestione dell’attività. Il fratello Paolo, invece, ha scelto di andare in Francia per inseguire il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Paolo, reduce da un divorzio, però, tornerà a casa dei genitori, senza soldi, con la speranza di riuscire a crescere suo figlio di 11 anni, Giovanni. Anche Carlo ha una figlia, Luna, un’ex moglie, Elettra, e una compagna, Ginevra, che non accetta il passato sentimentale del suo compagno e che non è mai stata davvero accettata dalla famiglia Ristuccia. Sara, invece, è sposata con Diego che, però, la tradisce. I Mariani, un altro ramo della famiglia, però, improvvisamente, reclameranno un posto nella gestione del ristorante, minacciando di far riemergere un terribile segreto dal passato dei Ristuccia.

A casa tutti bene – La serie: il cast

Abbiamo visto la trama di A casa tutti bene – La serie, ma qual è il cast completo della fiction? Un grande cast corale interpreta i membri della numerosa famiglia, nei suoi due rami, al centro della storia: Laura Morante (Lacci, Ciliegine, Ricordati di me) e Francesco Acquaroli (Fargo, Suburra – la serie, Alfredino – Una storia italiana) guidano il cast nei ruoli di Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante San Pietro, a Roma, e genitori di Carlo, Sara e Paolo interpretati rispettivamente da Francesco Scianna (Baarìa, La mafia uccide solo d’estate, Latin Lover), Silvia D’Amico (The Place, Hotel Gagarin, Christian) e Simone Liberati (Petra, La profezia dell’armadillo, Suburra). Euridice Axen (Gli Infedeli, Loro, Il Processo) è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre l’esordiente Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia, legata a Manuel, il cuoco del San Pietro interpretato da Francesco Martino (L’oro di Scampia, Catturandi – Nel nome del padre). Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani (Tutta colpa di Freud, Non c’è più religione). Antonio Folletto (Gomorra – La serie, Capri-Revolution, I bastardi di Pizzofalcone) è invece il compagno di Sara, Diego. Quindi i Mariani: Paola Sotgiu (Suburra – la serie) interpreta Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, nei cui panni figureranno Valerio Aprea (Boris, Figli, Smetto quando voglio) e Alessio Moneta (1992, Baciami ancora). Emma Marrone (Gli anni più belli) interpreta la compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini (La terra dell’abbastanza, A mano disarmata) sarà Beatrice, la compagna di Sandro. Nel cast anche il giovanissimo Federico Ielapi (Pinocchio, Quo vado?, Tutti per 1 – 1 per tutti), Maria Chiara Centorami (Come saltano i pesci, Universitari – Molto più che amici) e Mariana Falace (Gli anni più belli, Si vive una volta sola).

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per A casa tutti bene – La serie? La fiction è composta da quattro puntate da due episodi ciascuna: la prima andrà in onda lunedì 20 dicembre 2021; l’ultima lunedì 10 gennaio 2022. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 20 dicembre 2021

Seconda puntata: lunedì 27 dicembre 2021

Terza puntata: lunedì 3 gennaio 2022

Quarta puntata: lunedì 10 gennaio 2022

Quanto dura (durata) ogni puntata di A casa tutti bene – La serie? Ogni episodio ha una durata di circa 1 ora. L’intera puntata durerà quindi circa 2 ore.

Sigla

La sigla di A casa tutti bene – La serie è una canzone inedita di Lorenzo Jovanotti Cherubini scritta per una nuova collaborazione con l’amico Gabriele Muccino dopo il grandissimo successo di Baciami ancora e L’estate addosso. “Sono grato a Gabriele per avermi coinvolto di nuovo a far parte di un suo film. Grazie Gabriele!”, ha dichiarato Jovanotti. “Qualche mese fa – racconta – mi ha mandato alcune immagini della serie appena girate e mi ha raccontato cosa aveva in mente. Mi sono messo subito al lavoro soprattutto sulle parole, prima ancora di avere una musica e una melodia ho pensato a una canzone intitolata come la serie e a immagini che non fossero didascaliche rispetto al soggetto di Gabriele. Gli ho detto che non avrei cercato una canzone pop ma un’atmosfera fatta di suoni e immagini e lui mi ha dato carta bianca. A quel punto, sapendo che la colonna sonora l’avrebbe composta Paolo Buonvino, che è bravissimo, l’ho cercato e gli ho chiesto di farmi sentire quello che stava scrivendo e tra le cose che mi ha mandato c’era questa progressione di accordi che mi ha colpito e ci ho messo sopra le mie parole e una melodia che si incastrava bene. Il maestro Muccino ha sentito il provino e ha dato la sua approvazione. Fatta! Io amo Gabriele e sono felice per questa collaborazione, penso che il suo debutto in questo formato tv sia all’altezza del suo miglior cinema. Quando mi chiedono come sarà la serie che ha fatto per Sky rispondo Muccino in purezza! Muccino al cubo! Muccino totale! ma con i tempi da assuefazione di una serie tv. La sigla delle serie tv è un’arte rischiosa perché il tasto “salta” incombe e solo in rari casi io me la ascolto tutta, anche dopo la prima puntata. Spero di essere uno di quei casi”.

Streaming e tv

Dove vedere A casa tutti bene – La serie in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo (riservata agli abbonati Sky) e su NOW.