A casa tutti bene – La serie: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per A casa tutti bene – La serie, fiction diretta da Gabriele Muccino e scritta da Gabriele Muccino con Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza? Ve lo diciamo subito: la fiction è composta da quattro puntate da due episodi ciascuna. La prima andrà in onda lunedì 20 dicembre 2021; l’ultima lunedì 10 gennaio 2022. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 20 dicembre 2021

Seconda puntata: lunedì 27 dicembre 2021

Terza puntata: lunedì 3 gennaio 2022

Quarta puntata: lunedì 10 gennaio 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di A casa tutti bene – La serie? Ogni episodio ha una durata di circa 1 ora. L’intera puntata durerà quindi circa 2 ore. Di cosa parla la serie? La famiglia Ristuccia, da 40 anni, è la proprietaria del ristorante San Pietro, a Roma. Carlo, la nuova compagna Ginevra e la sorella Sara aiutano i genitori, Pietro e Alba, nella gestione dell’attività. Il fratello Paolo, invece, ha scelto di andare in Francia per inseguire il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Paolo, reduce da un divorzio, però, tornerà a casa dei genitori, senza soldi, con la speranza di riuscire a crescere suo figlio di 11 anni, Giovanni. Anche Carlo ha una figlia, Luna, un’ex moglie, Elettra, e una compagna, Ginevra, che non accetta il passato sentimentale del suo compagno e che non è mai stata davvero accettata dalla famiglia Ristuccia. Sara, invece, è sposata con Diego che, però, la tradisce. I Mariani, un altro ramo della famiglia, però, improvvisamente, reclameranno un posto nella gestione del ristorante, minacciando di far riemergere un terribile segreto dal passato dei Ristuccia.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per A casa tutti bene – La serie, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo (riservata agli abbonati Sky) e su NOW.