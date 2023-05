A casa tutti bene 2 streaming e diretta tv: dove vedere la serie di Gabriele Muccino

A casa tutti bene 2 è la seconda stagione della serie diretta da Gabriele Muccino e in onda su Sky Serie e Sky Cinema Uno alle ore 21.15 da venerdì 5 maggio 2023. In tutto sono previsti otto episodi suddivisi in quattro serate. Ritroviamo gli attori e i personaggi più amati della serie, oltre ad alcune novità. Ma dove vedere A casa tutti bene 2 in diretta tv e in streaming?

In tv

La fiction, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,15 su Sky Serie e Sky Cinema Uno per quattro settimane a partire dal 5 maggio 2023.

A casa tutti bene 2 streaming live

Non solo tv. Sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma Sky Go (riservata agli abbonati Sky) e su NOW, oltre che in qualsiasi momento on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vederla in streaming, ma quante puntate sono previste per A casa tutti bene 2? In tutto la seconda stagione è composta da 8 nuovi episodi, in onda in quattro serate ogni venerdì su Sky Serie e Sky Cinema Uno alle ore 21.15 a partire dal 5 maggio 2023. Per ogni settimana verranno trasmessi due episodi, anche disponibili in qualsiasi momento on demand. Di seguito la programmazione completa.