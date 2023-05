A casa tutti bene 2: trama, cast, quante puntate e streaming della seconda stagione della serie Sky

A casa tutti bene 2 è la seconda stagione della serie Sky diretta da Gabriele Muccino e in onda con i nuovi episodi da venerdì 5 maggio 2023 su Sky Serie e Sky Cinema Uno alle ore 21.15, anche in streaming su NOW e Sky Go e disponibile in qualsiasi momento on demand. Dopo il volo dalla scogliera di Ginevra, fuggita dopo aver sentito la confessione di Alba riguardo a un omicidio compiuto anni prima e tenuto segreto insieme alla cognata Maria, vediamo la corsa disperata in ospedale di Carlo e il tentativo dei medici di salvare la donna. Trascorso un anno tutti si stanno adeguando alla nuova vita. In tutto otto nuovi episodi. Sempre più intrighi, più segreti, più incomprensioni, sentimenti inaspettati e sviluppi imprevedibili attendono tutti i membri della grande famiglia della serie di Muccino. Vediamo insieme la trama, il cast, gli attori, i personaggi, le puntate e dove vedere in streaming A casa tutti bene 2.

Trama

La seconda stagione riparte da dove è finita la prima. Mentre Carlo concilia la vita familiare con i progetti imprenditoriali, Paolo continua la battaglia legale contro Olivia, Sara riscopre l’amore e Alba, ora senza segreti, si ricostruisce una vita. Eppure, ancora una volta, a scompigliare le carte arriva il passato. Al centro della storia c’è sempre la famiglia: Carlo, Paolo, Sara, Riccardo, Diego e Ginevra affrontano prove inaspettate, ognuno guidato dal proprio desiderio. Nuovi amori e tormenti infiammano le loro vite e, per quanto possa sembrare ingiusto, le colpe dei genitori ricadono sempre sui figli. Così i protagonisti vanno incontro a un destino ineluttabile: la felicità è un’illusione impossibile da afferrare, soprattutto per loro.

A casa tutti bene 2: il cast della serie

La serie presenta un cast corale fatto di grandi attori, già amati nel corso della prima stagione. Li ritroveremo con anche interessanti novità. Laura Morante è Alba Ristuccia, la matriarca della famiglia, vedova di Pietro è finita isolata dai figli dopo che il segreto del suo passato è stato scoperto. Francesco Scianna è Carlo Ristuccia, il primogenito cresciuto al San Pietro e all’ombra dei successi del padre che cerca in tutti i modi di emulare. Sposato con Ginevra (Laura Adriani) cui cerca di stare accanto dopo l’incidente, con cui ha avuto una figlia Anna; ha anche un’altra figlia Luna (Sveva Mariani) che si è trasferita dal padre Carlo e lavora al San Pietro, avuta con il matrimonio precedente con Elettra (Euridice Axen) che aiuta Carlo nella ristrutturazione del resort in Sardegna.

Silvia D’Amico è Sara Ristuccia, l’unica che sembra aver ereditato l’istinto del padre per gli affari, in questa seconda stagione si allontanerà sempre di più dal marito Diego (Antonio Folletto) che l’ha sempre tradita con Regina (Mariana Falace), ma che ora vorrebbe riconquistarla anche per il bene del figlio. Simone Liberati è Paolo Ristuccia, ragazzo dall’animo sensibile e inquieto, ha fatto lo scrittore cercando in tutti i modi di scappare da una famiglia che lo soffoca ma dove alla fine è costretto a tornare. Ha un figlio, Giovanni (Federico Ielapi), avuto con Olivia (Eugenia Costantini) che vive a Parigi.

L’altra metà della famiglia, che ha il 49% del San Pietro, è guidata da Maria (Paola Sotgiu), sorella di Pietro, vedova Mariani, una donna protettiva e dal carattere forte. Alessio Moneta è Riccardo Mariani, pecora nera della famiglia, ha un animo buono ma è poco affidabile, ha avuto un figlio con Luana (Emma Marrone). Valerio Aprea è Sandro Mariani, primogenito dei Mariani, ha studiato e aveva una posizione importante finché non l’ha colpito l’Alzheimer che gli ha rovinato anche l’amore con Beatrice (Milena Mancini) sposata nel corso della prima stagione.

Nel cast di A casa tutti bene 2 arrivano delle new entry come Camilla Semino Favro che interpreta Rebecca Baldini, avvocata, storica amica di Sara, che aiuterà Paolo con la separazione da Olivia e l’affidamento di Giovanni. Tra i volti nuovi Tom Leeb che interpreta George Solari, chef famoso e dal grande fascino, il cui ingresso nella vita di Sara e dei Ristuccia avrà un effetto dirompente. Yan Tual è il nuovo compagno di Olivia, Pierrick, mentre Filippo Valle è Giuseppe.

Quante puntate

Abbiamo visto la trama e il cast, ma quante puntate sono previste per A casa tutti bene 2? In tutto la seconda stagione è composta da 8 nuovi episodi, in onda in quattro serate ogni venerdì su Sky Serie e Sky Cinema Uno alle ore 21.15 a partire dal 5 maggio 2023. Per ogni settimana verranno trasmessi due episodi, anche disponibili in qualsiasi momento on demand. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 5 maggio 2023

Seconda puntata: 12 maggio 2023

Terza puntata: 19 maggio 2023

Quarta puntata: 26 maggio 2023

Streaming e tv

Dove vedere A casa tutti bene 2 in diretta tv e in streaming? La fiction, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno e Sky Serie. Sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo (riservata agli abbonati Sky) e su NOW, in qualsiasi momento on demand.