A casa tutti bene 2: quante puntate, durata e quando finisce la serie Sky

Quante puntate sono previste per A casa tutti bene 2, la seconda stagione della serie Sky diretta da Gabriele Muccino? In tutto sono previsti otto episodi, in onda con due episodi per ogni settimana, il venerdì alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Serie. Previste quindi in tutto quattro serate con due episodi ciascuno. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 5 maggio 2023

Seconda puntata: 12 maggio 2023

Terza puntata: 19 maggio 2023

Quarta puntata: 26 maggio 2023

Durata

Quanto dura (durata) ogni episodio di A casa tutti bene 2? La durata di ogni episodio è di circa un’ora. La serata quindi durerà circa due ore, a partire dalle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Serie con il doppio episodio.

Streaming e tv

Dove vedere A casa tutti bene 2 in diretta tv e in streaming? La fiction, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno e Sky Serie. Sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo (riservata agli abbonati Sky) e su NOW, in qualsiasi momento on demand.