A casa tutti bene 2: il cast della serie di Gabriele Muccino. Attori e personaggi

Un cast corale per la seconda stagione di A casa tutti bene, la serie diretta da Gabriele Muccino e in onda su Sky Serie e Sky Cinema Uno dalle ore 21.15 del 5 maggio 2023 per quattro serate. Ritroviamo i grandi protagonisti della prima stagione con anche diverse novità. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati di A casa tutti bene 2.

ALBA RISTUCCIA – Laura Morante È la moglie di Pietro, gli è sempre stata accanto nella buona e nella cattiva sorte finché la morte non li ha separati. Alba è una donna forte per cui la famiglia è la cosa più importante. Dopo anni, il suo segreto è venuto allo scoperto, facendo crollare quell’equilibrio sottile che teneva in piedi la sua famiglia e allontanandola da ciò che ne resta. Sembra aver perso ogni ragione per cui vivere, eppure la vita ha ancora in serbo per lei risvolti insospettabili.

CARLO RISTUCCIA – Francesco Scianna È il primogenito. Lavora instancabilmente al San Pietro e ha sempre cercato di dimostrare al padre il suo valore. Per questo ha investito alcuni fondi del ristorante in un ambizioso progetto in Sardegna, senza consultare nessuno. Bilanciare famiglia e lavoro è alle volte difficile per Carlo e, anche dopo la morte del padre, emanciparsi da lui è quasi un’ossessione. Vive con le figlie Anna e Luna. Dopo l’incidente di Ginevra la sua vita non è più la stessa e, proprio quando sembra aver raggiunto un equilibrio, il destino è pronto a rimettere tutto in discussione.

PAOLO RISTUCCIA – Simone Liberati È il secondogenito. L’opposto di Carlo, Paolo ha un animo sensibile e inquieto. La sua voglia di evadere dalla famiglia viene sopraffatta dal bisogno di guadagnare per poter mantenere suo figlio Giovanni. È per questo che ricomincia a lavorare al San Pietro. Dopo l’ultima estate con il figlio, Olivia è pronta a scatenare una guerra per assicurarsi l’affido esclusivo di Giovanni e a Paolo non resta che affidarsi alla sua nuova avvocata Rebecca per vincere questa battaglia spietata.

SARA RISTUCCIA – Silvia D’Amico È la più giovane dei tre ed è l’unica ad aver ereditato l’istinto imprenditoriale del padre, la cui scomparsa ha lasciato in lei un vuoto incolmabile. Dopo il segreto appreso ad Ansedonia è sotto shock e sempre più distante da Diego, che cerca di dimostrarle di essere finalmente pronto a fare il marito e occuparsi del figlio Vittorio. Ma è troppo tardi. Sara è intelligente e acuta, e dopo aver finto di essere felice, per la prima volta sembra esserlo davvero. Il merito è del suo nuovo incontro con lo chef stellato George Solari, che potrebbe risollevare le sorti del San Pietro.

MARIA RISTUCCIA (IN MARIANI) – Paola Sotgiu Vedova Mariani da dieci anni, ha perso anche il fratello Pietro. Maria ha un carattere forte e farebbe di tutto per i suoi due figli, Sandro e Riccardo, entrambi in un momento di difficoltà. È molto preoccupata per loro ed è pronta a sacrificare ogni cosa e a usare ogni mezzo per riuscire ad aiutarli. L’eredità lasciata dal fratello le permette finalmente di poter sperare in una vita migliore, ma i soldi non bastano ad attenuare i dolori di una madre.

RICCARDO MARIANI – Alessio Moneta È il secondogenito di Maria. È la pecora nera della famiglia. Anche se non spinto da cattive intenzioni, finisce sempre per fare le scelte sbagliate. Nonostante l’incontro con Luana e la gravidanza di lei, Riccardo sembra proprio non riuscire a stare lontano dai guai. Ingenuo ma autentico, ha un animo buono ma pecca di poca affidabilità. Un dettaglio imperdonabile per Luana, soprattutto adesso che sono diventati genitori.

SANDRO MARIANI – Valerio Aprea È il primogenito di Marcello e Maria. È sempre stato un uomo mite e responsabile. A differenza del fratello, non ha vanificato i sacrifici fatti dai genitori affinché potesse studiare: è infatti riuscito a laurearsi e a ottenere un buon lavoro da direttore commerciale in un grande magazzino e ha ritrovato un amore di gioventù, Beatrice, con la quale si è sposato. Malato di Alzheimer, Sandro richiede delle cure che la sua famiglia non può assicurargli e per questo si trasferisce in una clinica specializzata.

BEATRICE – Milena Mancini È la compagna di Sandro. Combina dolcezza e forza d’animo. La vita con lei non è stata tenera ma le cose sono cambiate quando ha ritrovato il suo primo amore Sandro, innamorandosene di nuovo perdutamente. Questa quiete ritrovata è stata tuttavia bruscamente interrotta dall’Alzheimer di lui. Beatrice, nonostante i momenti di sconforto, gli è rimasta accanto, ma quando la malattia prende il sopravvento è costretta a valutare di trasferirlo in una struttura. Prova a rifarsi una vita con Giuseppe, ma il suo cuore appartiene a Sandro.

LUANA – Emma Marrone È una ragazza di borgata, semplice e genuina. Ama profondamente Riccardo per la sua bontà e la sua generosità. Dopo anni passati a casa della madre di lui, la coppia può finalmente permettersi una casa in affitto. Da sempre, Luana cerca di far mettere la testa a posto a Riccardo, soprattutto per poter garantire al figlio un futuro migliore. Vorrebbe soltanto poter vivere una vita normale e tranquilla con l’uomo che ama e il loro bambino. Purtroppo, però, l’amore a volte non basta.

GINEVRA – Laura Adriani È la compagna di Carlo. Dopo aver sospettato e infine scoperto il grande segreto di Alba e Maria, ha avuto un incidente proprio mentre era in fuga dalla famiglia Ristuccia. A seguito dell’intervento dei soccorsi e di un anno di coma, per lei c’è ancora un’altra vita da vivere, in cui dovrà letteralmente reimparare a camminare, così come un nuovo mistero da svelare. Questo percorso di rinascita le permette di riscoprire anche sentimenti che pensava fossero sopiti.

DIEGO – Antonio Folletto È il marito di Sara. Insieme hanno un figlio, Vittorio. Diego è affascinante e divertente. Un gran seduttore e affabulatore. Ma dopo la relazione con l’avvenente Regina, ha capito di non riuscire più a controllare la sua doppia vita. Proprio quando sembra aver scelto Sara, però, lei non è più disposta a ricostruire un rapporto con lui e, finalmente emancipata dal loro amore, inizia a cercare la passione altrove, ferendo inevitabilmente il suo orgoglio.

ELETTRA – Euridice Axen È la ex moglie di Carlo. Donna elegante e raffinata, nella vita è un architetto. I due si sono sposati e hanno avuto Luna. Con il passare del tempo, il loro rapporto si è logorato per l’ossessione di Carlo verso il lavoro e per la perenne insoddisfazione che l’ha portato a tradirla con una ragazza più giovane, Ginevra. Elettra è riuscita a ristabilire un buon rapporto con l’ex marito, tanto da gestire il progetto del cantiere al resort in Sardegna. Nel frattempo, però, si è innamorata del migliore amico di Carlo, Maurizio Mandolesi, che ora è il suo compagno.

LUNA – Sveva Mariani È la figlia di Carlo ed Elettra. Dopo l’incidente di Ginevra, ha iniziato a lavorare al San Pietro ed è andata a vivere con il padre Carlo e la sorella Anna. Così facendo, ha riscoperto il rapporto con il padre che aveva perso da tempo, un amore viscerale per cui è disposta a fare qualunque cosa. Eppure, questa quiete apparente verrà interrotta da un fatto inaspettato, un’esperienza fortissima e violenta che rischierà di far perdere a Luna tutto l’equilibrio che ha faticosamente ritrovato.

GIOVANNI – Federico Ielapi È figlio di Paolo e Olivia. Quattro anni fa la madre, con il nuovo compagno, lo ha portato a vivere a Parigi all’insaputa di Paolo. È un ragazzo timido e introverso ma sensibile. Soffre molto la separazione dei genitori e le continue litigate che ruotano attorno a lui; vorrebbe solo che andassero d’accordo e che nessuno dei due soffrisse. Dopo l’ultima vacanza con il padre, il loro rapporto si è incrinato e i litigi tra i suoi genitori diventano presto una guerra dove l’unica vittima sembra essere Giovanni.

REBECCA BALDINI – Camilla Semino Favro Avvocata di successo e vecchia amica di Sara, Rebecca è una donna volitiva e determinata sul lavoro, nel quale profonde tutte le proprie energie. In compenso è meno dedita alla sua vita privata, che ha messo completamente da parte per dedicarsi alle cause che si vanta di non aver mai perso. L’incontro con Paolo potrebbe essere l’occasione per riscoprire un po’ di leggerezza e lasciarsi andare, ma il suo animo competitivo e ambizioso si scontra inevitabilmente con quello romantico ed empatico del secondogenito dei fratelli Ristuccia.

GEORGE SOLARI – Tom Leeb È uno chef di successo e un uomo di grande fascino. Talentuoso non solo in cucina ma anche negli affari, è corteggiato da molti ristoranti, in Italia e all’estero, che vorrebbero fregiarsi del suo nome. Conosceva e stimava Pietro Ristuccia e, istintivo e passionale, impiega poco tempo a innamorarsi di Sara e a proporle per il San Pietro un progetto ambizioso. Con il suo savoir faire e le sue grosse disponibilità economiche, riesce a convincere anche i più restii tra i Ristuccia.

OLIVIA PERUGIA – Eugenia Costantini Lavora come assistente di un importante direttore d’orchestra a Parigi. Profondamente segnata dalla fine della storia con Paolo, non può fare a meno di scaricare sulla battaglia legale per l’affidamento di Giovanni tutte le sue frustrazioni. Agguerrita nei confronti del padre di suo figlio, non riesce a porre fine alla relazione tossica con il suo nuovo compagno, Pierrick.

REGINA – Mariana Falace È l’amante di Diego, molto bella e sensuale. Lavora nello stesso cantiere navale di Diego, nel reparto commerciale, ed è così che si sono conosciuti. Quando lui era a Sorrento, erano inseparabili ma non le bastava più fare l’amante. Prova a mettere Diego davanti a una scelta minacciandolo in tutti i modi di raccontare tutto a Sara ma, quando Diego compie una scelta che la esclude dalla sua vita, non sembra crederci davvero.

ISABELLA – Maria Chiara Centorami È una parente dei Mariani, cugina da parte di padre di Sandro e Riccardo. È la madre single di Cristina e insegna danza. Nonostante tutte le difficoltà, Isabella è una donna solare e propositiva che non ha mai smesso di credere nell’amore. Aveva una relazione con Paolo e sembravano essere tornati all’adolescenza, ma il segreto di Ansedonia ha perturbato gli animi della coppia a tal punto da far prendere ai due strade diverse.

Il cast completo

Laura Morante (Lacci, Ciliegine, Ricordati di me) guida il cast nel ruolo di Alba Ristuccia, a seguito della morte del marito (nella prima stagione interpretato da Francesco Acquaroli) diventata proprietaria del ristorante San Pietro, a Roma, e madre di Carlo, Sara e Paolo, interpretati rispettivamente da Francesco Scianna (Baarìa, La mafia uccide solo d’estate, Latin Lover), Silvia D’Amico (The Place, Hotel Gagarin, Christian) e Simone Liberati (La profezia dell’armadillo, Suburra).

Euridice Axen (Gli Infedeli, Loro, Il Processo)è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia. Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani (Tutta colpa di Freud, Non c’è più religione). Antonio Folletto (Gomorra – La serie, Capri-Revolution, I bastardi di Pizzofalcone) è invece il compagno di Sara, Diego.

Quindi i Mariani, che per volontà di Pietro Ristuccia hanno ereditato una quota importante del ristorante di famiglia: Paola Sotgiu (Suburra – la serie) è Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, interpretati rispettivamente da Valerio Aprea (Boris, Figli, Smetto quando voglio) e Alessio Moneta (1992, Baciami ancora). Emma Marrone (Gli anni più belli) interpreta la compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini (La terra dell’abbastanza, A mano disarmata) è Beatrice, la compagna di Sandro.

Nel cast tornano anche Maria Chiara Centorami (Come saltano i pesci, Universitari – Molto più che amici) e Mariana Falace (Gli anni più belli, Si vive una volta sola). E con Eugenia Costantini di nuovo nel ruolo ricorrente di Olivia, ex compagna di Paolo e madre di suo figlio Giovanni, interpretato dal giovanissimo Federico Ielapi (Pinocchio, Quo vado?, Tutti per 1 – 1 per tutti), e Marco Rossetti (Il Cacciatore, Speravo de morì prima, 7 donne e un mistero) ancora nei panni di Maurizio Mandolesi, amico e socio in affari di Carlo.

Tra i debutti assoluti del cast troviamo il cantautore e attore francese Tom Leeb (Cyrano, mon amour, 8 Rue de l’Humanité) interpreterà uno chef di successo corteggiato da molti ristoranti, in Italia e all’estero, con un ambizioso progetto per il San Pietro; Camilla Semino Favro (Sopravvissuti, Mia madre, Diaz – Don’t Clean Up This Blood) sarà Rebecca Baldini, avvocata di successo e vecchia amica di Sara; Yan Tual (Liaison, Outlander, Rifkin’s Festival) interpreta il nuovo compagno di Olivia, Pierrick; Filippo Valle (Elisa di Rivombrosa, Don Matteo 7, Donna detective) si calerà nei panni di Giuseppe, un nuovo personaggio legato a Beatrice.