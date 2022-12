A Beautiful Mind: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 18 dicembre 2022, alle ore 22,30 su La7 va in onda A Beautiful Mind, film del 2001 diretto da Ron Howard, dedicato alla vita del matematico e premio Nobel John Forbes Nash jr., interpretato da Russell Crowe, e liberamente ispirato all’omonima biografia di Sylvia Nasar, pubblicata in Italia col titolo Il genio dei numeri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1947, il diciannovenne e talentuoso matematico John Nash entra all’Università di Princeton. Refrattario a instaurare rapporti sociali, Nash ha solo un amico: Charles Herman, il suo compagno di stanza. Ossessionato dal pensiero di trovare un’idea originale a cui applicare le sue formule, John riesce nel suo obiettivo: in una tesi di dottorato di sole 27 pagine espone geniali intuizioni fondamentali allo sviluppo della “teoria dei giochi”, facendo così diventare obsolete le teorie economiche di Adam Smith.

Le sue idee gli procurano fama e un importante posto di ricercatore al Wheeler Laboratory[2] del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston, dove trova conferma il suo genio matematico. In piena guerra fredda viene contattato dal Pentagono per la sua incredibile capacità di decodificatore. Nella sala di decrittazione, il protagonista isola una serie di numeri, di una radiotrasmissione proveniente da Mosca, che gli dà l’impressione di essere un messaggio crittato. Dopo aver analizzato il messaggio cifrato con il semplice uso della memoria, il protagonista scopre che certi numeri rappresentano le coordinate geografiche di due città degli Stati Uniti, con le relative istruzioni di transito degli agenti segreti. Intanto gli viene assegnato anche il compito di tenere una serie di lezioni al Wheeler Laboratory, che svolge di malavoglia.

Una sera entra in contatto con William Parcher, eminenza grigia del Dipartimento della Difesa, il quale lo assolda per una missione segreta relativa alla ricerca del luogo dove i russi collocheranno una bomba atomica miniaturizzata contenuta in uno zaino, da far scoppiare e creare un enorme numero di morti fra i civili. Secondo Parcher i russi sul territorio degli Stati Uniti, comunicano fra loro per mezzo di codici inseriti in inserzioni giornalistiche, quindi il lavoro affidato a Nash consiste nel cercare e trovare questi messaggi e comunicarli in un rapporto mensile che consegnerà in una cassetta postale anonima, dietro un cancello che si apre per mezzo di un codice numerico che viene generato da un diodo radioattivo innocuo, impiantato sottocute nel braccio di Nash.

A Beautiful Mind: il cast del film

Abbiamo visto la trama di A Beautiful Mind, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Russell Crowe: John Nash

Jennifer Connelly: Alicia Larde Nash

Ed Harris: William Parcher

Paul Bettany: Charles Herman

Vivien Cardone: Marcee Herman

Christopher Plummer: dottor Rosen

Adam Goldberg: Richard Sol

Josh Lucas: Martin Hansen

Anthony Rapp: Bender

Jason Gray-Stanford: Nielsen Ainsley

Judd Hirsch: professor Helinger

Austin Pendleton: Thomas King

Jesse Doran: Generale

Alex Toma: Toby Keller

Streaming e tv

Dove vedere A Beautiful Mind in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 18 dicembre 2022 – alle ore 22,30 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.