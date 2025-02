99 da battere: quante puntate, durata e quando finisce il game show di Rai 2

Quante puntate sono previste per 99 da battere? Il game show di Rai 2 va in onda in prima serata con la conduzione di Max Giusti a partire da lunedì 10 febbraio 2025 alle ore 21.20. Un format già molto popolare in gran parte del mondo e che finalmente sbarca in Italia. In tutto sono previste sei puntate, in onda ogni lunedì. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: 10 febbraio 2025

Seconda puntata: 17 febbraio 2025

Terza puntata: 24 febbraio 2025

Quarta puntata: 3 marzo 2025

Quinta puntata: 10 marzo 2025

Sesta puntata: 17 marzo 2025

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di 99 da battere? Appuntamento in prima visione su Rai 2 ogni lunedì sera dal 10 febbraio 2025 alle ore 21.20. La chiusura è prevista per le 23.30. La durata è quindi di due ore, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste, ma dove vedere 99 da battere in tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima serata alle ore 21.20 ogni lunedì. Anche in streaming su Rai Play.