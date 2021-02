I 60 film da guardare assolutamente su Sky/Now Tv on demand

I 60 Film da guardare su Sky/Now Tv on demand

Sky e Now Tv hanno un catalogo di film importante, circa 1400 titoli. L’abbonamento a Now Tv si può fare via Internet e cosa 14,99 Euro al mese e si può disdire quando si vuole. In questo sterminato catalogo, però, non tutte le opere sono di valore, e molto spesso, senza conoscenze specifiche cinematografiche, si passa la serata a cercare un film, magari sceglierlo sbagliato, e rovinarsi l’esperienza.

Mio padre era un distributore cinematografico. Ho passato l’infanzia ad aspettarlo dentro i cinema mentre lavorava. Purtroppo è scomparso quando avevo solo sedici anni. È una esperienza deflagrante per un adolescente, e molto spesso rovina la vita. Mi sono chiuso in casa a vedere altri film. Da adulto, misteri dell’universo, a quasi trentasette anni ho avuto la possibilità di scrivere e dirigere un film, ne sono arrivati poi altri due. Uno di questi, Outing Fidanzati per sbaglio, forse quello che mi rappresenta di meno, ma certamente molto divertente, vi aspetta su questo catalogo. Per queste ragioni spero e credo di conoscere il cinema non solo come regista, ma come spettatore.

La lista non è in ordine di bellezza, non esiste un film più o meno bello tra quelli definibili “belli”. Un giovane potrebbe preferire “Kill Bill”, io “Ritorno al Futuro”, il mio papà “Cantando sotto la pioggia”. Anche se, forse, avrebbe scelto “Serpico”, o “A Qualcuno Piace Caldo”. Ne aveva un poster in ufficio. Ricordo ancora la magia della zona di Bologna dove si trovavano tutti gli uffici di distribuzione. E la compulsione, quasi ossessione, di mio padre per chiamare i cinema ogni sera e sapere gli incassi. Ho ricordi indelebili. La prèmiere di Rambo, ad esempio, quando il pubblico applaudì all’arrivo del berretto verde “Signor sceriffo, lei non ha capito, io non sono qui a salvare Rambo da voi, sono qui a salvare voi da Rambo”.

Ricordo i suoi ultimi giorni felici nel vedere l’atrio pieno del cinema con un fiume di persone accorrere per “Dirty Dancing”. O le code per Guerre Stellari. Mi portò a vedere il film la vigilia di natale del 1977. Tecnicamente avevo ancora quattro anni, i cinque sarebbero scattati lo sfortunato giorno seguente, uno solo regalo a chi compie gli anni a natale. Nonostante l’età, quel film si è impresso per sempre nella mia mente. Mai, nessuno, aveva visto un prodigio tecnologico del genere.

Questi film sono un viaggio bellissimo, non completo ma unico, nella magia del cinema. L’unica forma d’arte che ci permette di viaggiare nel tempo, e unire musica, fotografia, pittura, l’arte della decorazione, la drammaturgia. Dai college americani che hanno formato il nostro subconscio di Grease e Ritorno al Futuro, ai grandi film italiani del passato, con una grande pecca, manca Mario Monicelli. Film splendidi ma nascosti come Confessioni di una mente pericolosa, passando dal rigore di Kieslowski con “Film Blu”. Sono troppi da raccontare, e tutti bellissimi. Fare un film è una delle cose più difficili al mondo. Non importa il budget, tutto si basa su una straordinaria alchimia tra attori, regista, fotografia, scenografia e soprattutto sceneggiatura. E qui troverete grandi sceneggiature, e grandi film. Stanley Kubrick faceva notare che per fare un capolavoro servono 5 fattori della macchina cinematografica che funzionano alla perfezione: Sceneggiatura, Regia, Recitazione, Fotografia, Musiche. Gran parte di questi film sono capolavori perché quei cinque dipartimenti funzionano alla perfezione. Menzione d’onore all’unico serial presente, “Euphoria”, che speriamo venga rinnovato, è in scadenza fra pochi giorni.

Un consiglio: evitate tutti i film italiani contemporanei, o quasi. In quel catalogo si trovano prodotti del nostro cinema attuale letteralmente immondi. Questi film potrebbero cambiare la vostra vita. Amateli come li ho amati io.

60 Novecento – Atto secondo

59 Un Giorno di pioggia a New York

58 Amore e Guerra

57 Il Dubbio

56 A Qualcuno piace caldo

55 Quinto Potere

54 Taxi Driver

53 Misery non deve morire

52 La Pantera Rosa

51 Closer

50 Matrimonio all’Italiana

49 Ieri, oggi, domani

48 Confessioni di una mente Pericolosa (scritto dal genio Charlie Kaufman)

47 Il Talento di Mr. Ripley

46 Jesus Christ Superstar

45 The Aviator

44 Kill Bill

43 I Tenembaum

42 Trainspotting

41 City of God

40 Moon

39 Gruppo di famiglia in un interno

38 Il Giardino dei Finzi Contini

37 Tre Colori (Film Blu)

36 Point Break

35 Scent of a woman – Profumo di donna

34 Western di Sergio Leone: Per qualche dollaro in più, Il buono il brutto e il cattivo

33 Toro Scatenato

32 Platoon

31 Jumanji (rigorosamente la versione con Robin Williams, non il remake)

30 Platoon

29 Outing Fidanzati per sbaglio (prometto, almeno vi farà ridere)

28 Il Conformista

27 Codice D’onore

26 Scarface

25 Rain Man

24 Rocky

23 Apocalypto

22 Cafarnao

21 L’Ufficiale e la spia

22 Will Hunting – Il genio ribelle

21 Midsommar – Il villaggio dei dannati

20 Un pesce di nome Wanda

19 Chicago

18 Cantando sotto la pioggia

17 Quei Bravi Ragazzi

16 Frost/Nixon – Il duello

15 Le Mans 66 – La grande Sfida

14 Serpico

13 La 25a ora

12 Les Misérables

11 Il Petroliere

10 La Grande Fuga

9 I cento passi

8 Grease

7 Grand Budapest Hotel

6 La passione di Cristo

5 La Favorita

4 Ritorno al futuro

3 Erin Brockovich – Forte come la verità

2 Shindler’s List

1 Frankenstein Junior

Menzione speciale serie: Euphoria

NOTA: Questa lista è aggiornata al marzo 2021. Il catalogo può variare in base alle scelte della piattaforma

Potrebbero interessarti Quando va in onda l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6: data finale di stagione Che Dio ci aiuti 6: la trama della prossima puntata, la decima e ultima Che bella giornata: tutto quello che c’è da sapere sul film di Checco Zalone