4 ragazzi e la magica creatura: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 7 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda 4 ragazzi e la magica creatura, film del 2020 (commedia) dalla durata di 110 minuti con la regia di Andy De Emmony. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quattro bambini sono inorriditi dall’apprendere che la loro vacanza al mare altro non è che un modo per far prendere loro familiarità con l’idea di divenire fratellastri, per via dell’unione tra la maniaca del lavoro Alice e il tenere imbranato David. Durante una discussione, finiscono per trovare accidentalmente una creatura di sabbia, magica e scontrosa, che è in grado di concedere loro un desiderio al giorno, desiderio che verrà annullato non appena tramonta il sole. Sarà così che i bambini impareranno a collaborare e a scegliere saggiamente i loro desideri dopo che il malvagio Tristan proverà con tutti i modi a disposizione a rubare la creatura.

4 ragazzi e la magica creatura: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 4 ragazzi e la magica creatura, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Paula Patton

Michael Caine

Matthew Goode

Russell Brand

Ashley Aufderheide

Billy Jenkins

Ellie-Mae Siame Cheryl

Paul Bazely

Streaming e tv

Dove vedere 4 ragazzi e la magica creatura in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 7 novembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.