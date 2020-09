32 Lattine zuppa Andy Warhol quale non c’è | Domanda Milionario oggi

Nel 1962 Andy Warhol rappresentò le famose 32 lattine di zuppa, di altrettanti gusti. Quale tra questi NON c’è nella celebre serie di tele? La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 17 settembre 2020 del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Queste le alternative: A) Crema di asparagi ; B) Formaggio Cheddar; C) Lenticchie; D) Minestrone. Ma qual è la risposta? La risposta è la C, ovvero Lenticchie.

Nella celebre serie sono invece stati raffigurati: crema di asparagi, formaggio, minestrone, zuppa di vongole, manzo e brodo scozzese. L’importanza delle 32 lattine di Any Warhol fu fondamentale peril riconoscimento della pop art fra i maggiori movimenti artistici nati negli anni Sessanta negli Stati Uniti d’America.

Chi vuol essere milionario, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere Chi vuol essere milionario in tv e in live streaming? Il quiz di Gerry Scotti, come detto, va in onda ogni giovedì alle ore 21,20 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire le puntate anche in live streaming o in qualsiasi momento tramite la funzione on demand sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

