3 Days to kill, il film con Kevin Costner: trama, cast, streaming, trailer

Prendete Kevin Costner e mettetelo nell’ennesimo film d’azione e avrete 3 Days to kill, una pellicola del 2014 diretta da McG. Ma di cosa parla il film, qual è la trama? E chi vediamo nel cast al fianco del protagonista? Vediamo insieme tutti i dettagli.

3 Days To Kill, il film: la trama

Ethan Renner è un agente della CIA, una spregiudicata spia internazionale che ha dedicato molto più tempo alla carriera che alla famiglia nel corso degli anni. Ormai il suo lavoro sta per volgere al termine e Ethan ha realizzato di non essere stato molto presente per sua figlia. Quando poi una donna misteriosa, Vivi, gli propone un’offerta irrinunciabile, Ethan accetta e questo gli permetterà per la prima volta di costruire un nuovo equilibrio tra lavoro e famiglia.

Ethan, a causa del suo lavoro, ha sempre voluto proteggere moglie e figlia dalla sua realtà ma, con questo nuovo incarico, può tornare ad annaffiare i suoi sentimenti e i rapporti con la famiglia. Prima, però, Ethan dovrà terminare un’ultima importante missione: catturare un terrorista, uno dei più pericolosi al mondo, e al tempo stesso proteggere sua figlia.

3 Days To Kill, il cast

Ma chi vediamo nel cast del film? Il protagonista indiscusso è Kevin Costner, attore premio Oscar (per Balla coi lupi) conosciuto in tutto il mondo e che in questo film interpreta Ethan Renner.

Al suo fianco vediamo Hailee Steinfeld che interpreta Zoey Renner, Amber Heard che interpreta Vivi Delay, Connie Nielsen nelle vesti di Christine Renner, Scott Burn e Richard Sammel.

3 Days To Kill, dove vedere il film: tv e streaming

Ma dove vedere in tv il film 3 Days to Kill? La pellicola va in onda su Rai 2 giovedì 5 marzo 2020, dalle ore 21:20in prima serata.

Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 502 per la versione HD. In più, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 102 del decoder.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere a RaiPlay: tutto ciò che dovete fare è registrarvi o fare login alla piattaforma, dopodiché selezionare il film da vedere in diretta sul canale di Rai 2.

Se volete recuperare il film in un secondo momento, grazie alla funzione on demand lo troverete per qualche giorno dopo la messa in onda sempre su RaiPlay.

RaiPlay è una piattaforma streaming che mette a disposizione dell’utente i suoi prodotti in via gratuita da usufruire tramite pc, smartphone, tablet e smart tv.