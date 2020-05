22 minutes: trama, storia vera, cast e streaming del film

Questa sera, 15 maggio 2020, alle ore 21,20 su Italia va in onda 22 minutes (22 minuti), film russo del 2014 diretto da Vasily Serikov avente come soggetto il recupero di una nave russa sequestrata dai pirati somali. Un fatto realmente accaduto. Una storia vera. In Italia il film è stato trasmesso nel 2016 dalla piattaforma Infinity e nel 2019 da Italia che stasera bissa. Ma qual è la trama di 22 minutes? E il cast? Di seguito tutte le informazioni sul film.

Storia vera

Il 6 maggio 2010 i commandos Specnaz della fanteria di marina russa, partiti dal cacciatorpediniere Marshal Shaposhnikov, abbordarono la MN Moscow University, una petroliera della quale si erano impadroniti dei pirati somali e liberarono l’intero equipaggio incolume. La Moscow University era stata sequestrata il 5 maggio 2010 al largo dell’isola di Socotra. I commandos della Marshal Shaposhnikov catturarono 10 pirati e ne uccisero uno durante l’operazione. Secondo fonti giornalistiche russe, i pirati superstiti vennero liberati su una scialuppa per non meglio precisati “problemi normativi” che ne impedivano il processo, ma sparirono dai radar un’ora dopo, e sono ritenuti “probabilmente morti” dalle autorità russe.

22 minutes: la trama del film

Ma vediamo insieme la trama di 22 minutes (22 minuti) che ovviamente prende spunto dalla storia vera ma con qualche modifica. Una gasiera (e non una petroliera come nella storia vera) russa viene sequestrata da pirati somali nel golfo di Aden, vicino Socotra. Il comandante si accorge dell’abbordaggio e da l’allarme alle navi in area, poi si rifugia insieme a tutto l’equipaggio tranne un membro in sala macchine, riuscendo a barricare la porta. I pirati vengono informati che la nave, per la sua particolare tipologia, è ad altissimo rischio esplosione verso fuoco di armi o fiamme libere e in un primo momento cercano di persuadere l’equipaggio ad uscire con le minacce. Nel frattempo una squadra di fanti di marina russi a bordo di un cacciatorpediniere su due gommoni tipo RHIB tenta un intervento ma viene allontanata dal fuoco di armi leggere e mitragliatrici, ed un fante cade in acqua. Il giorno dopo i pirati effettuano le loro richieste di riscatto che la società armatrice rifiuta di accogliere per non creare un precedente.

Il fante di Marina caduto in acqua viene nel frattempo ripescato da una barca di appoggio dei pirati e portato a bordo, ed il marinaio che era rimasto isolato viene trovato dai pirati, che li usano per tentare di far arrendere l’equipaggio. Il marinaio viene sgozzato sotto l’occhio dei binocoli puntati dalla nave russa per rimarcare le minacce, mentre il fante riesce a prendere contatto con la nave attraverso segnalazioni luminose. I commandos Specnaz russi si preparano a prendere d’assalto la nave senza far uso di armi da fuoco, e chiedono al fante a bordo di inscenare un diversivo per le 6 della mattina dopo.

Durante l’attacco la nave viene spettacolarmente ripresa. Immediatamente arriva dalla Russia l’ordine di rilasciare i pirati catturati perché un vuoto legislativo non permette di processarli. Il pirata che aveva collaborato è morto a causa del capo, e per vendicarlo il fante mette a bordo della scialuppa sulla quale i pirati sono stati rilasciati una bomba improvvisata in una tanica d’acqua, che esplode appena il capo ne apre il coperchio.

Cast

Di seguito il cast del film 22 minutes (22 minuti) in onda oggi su Italia 1.

Sergey Aprelskiy: Sinelnikov

Vladimir Blagoy: ufficiale della marina russa

Vladislav Demin: ufficiale della marina russa

Aleksandr Galibin: comandante della gasiera

Gaël Kamilindi: pirata

Petr Korolev: ufficiale della marina russa

Ekaterina Malikova: rappresentante della società armatrice

Viktor Suchorukov: ufficiale della marina russa

Eebra Tooré: capo dei pirati somali

Streaming e tv: dove vedere il film

Dove vedere 22 minutes (22 minuti) in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 maggio 2020 – in diretta tv su Italia 1.

