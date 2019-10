1994 streaming e diretta tv: dove vedere la serie tv di Sky Atlantic

A partire da venerdì 4 ottobre 2019 va in onda su Sky Atlantic 1994, capitolo finale della serie con Stefano Accorsi, Miriam Leone e Guido Caprino che racconta la fine della Prima Repubblica a seguito dell’inchiesta Mani Pulite e l’ascesa di colui che avrebbe “marchiato” la politica italiana nel successivo ventennio: Silvio Berlusconi.

Dopo 1992 e 1993, in cui è stato raccontato nel dettaglio il terremoto provocato da Tangentopoli, 1994 descrive la nuova era politica e sociale la cui alba è rappresentata da quelle elezioni del 27 marzo 1994 che si conclusero con la vittoria elettorale di Forza Italia.

I nuovi otto episodi – e questa è la vera novità di questo terzo capitolo della serie tv targata Sky – si concentreranno, di volta in volta, su un personaggio in particolare.

Ma come vedere 1994 in diretta tv o in streaming? Cosa fare se abbiamo saltato uno degli episodi? Quando sono disponibili le repliche delle puntate? Qui di seguito tutte le informazioni.

Il cast di 1994 al completo

1994 streaming: dove vedere gli 8 nuovi episodi in tv

Tutti gli episodi di 1994 vanno in onda via satellite su Sky Atlantic, canale 110 del bouquet Sky. La messa in onda è prevista in prima serata, alle 21.15.

1994 streaming: dove vederlo in live streaming

La serie tv 1994 viene trasmessa anche in diretta live streaming tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky (quindi a pagamento), SkyGo, la quale permette di seguire tutti i programmi della tv satellitare tramite pc, tablet e smartphone.

1994 streaming: dove vedere gli episodi on demand e le repliche

È possibile recuperare tutti gli episodi di 1994 in qualsiasi momento – ovviamente dopo la messa in onda – tramite il servizio on demand di Sky, MySky. Lì, dopo alcuni semplici passaggi da effettuare tramite il telecomando Sky, troverete tutte le puntate con relative trame e minutaggio.

Inoltre, le repliche delle varie puntate saranno trasmesse sempre su Sky Atlantic nelle ore e nei giorni successivi alla prima messa in onda.

Insomma, perdersi anche solo un episodio di 1994 sarà difficile. Buona visione!