1994, trama e anticipazioni del terzo e quarto episodio della serie tv in onda su Sky Atlantic

1994, anticipazioni e trama del terzo e quarto episodio della serie tv Sky

Questa sera, venerdì 11 ottobre 2019, su Sky Atlantic torna alle 21.15 1994, la serie tv con protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone che racconta il tramonto della Prima Repubblica e l’ascesa in politica di Silvio Berlusconi, il fondatore di Forza Italia che avrebbe caratterizzato la politica italiana per il ventennio successivo. Dopo una fortunata prima stagione, lo scorso venerdì 4 ottobre ha preso il via la seconda, che consiste in otto nuovi episodi, ciascuno dedicato a uno dei diversi personaggi della serie.

Se nel primo e secondo episodio il focus è stato su Leonardo Notte (Stefano Accorsi), enigmatico ex pubblicitario entrato a far parte dell’entourage politico del Cavaliere, e sulla ex soubrette senza scrupoli – ora neoeletta deputata tra le file degli azzurri – Veronica Castello (Miriam Leone), i protagonisti delle nuove puntate in onda stasera sono Pietro Bosco (Guido Caprino), il leghista ex amante della Castello, e il duo Di Pietro-Scaglia (Antonio Gerardi – Giovanni Ludeno), rispettivamente il magistrato coordinatore dell’inchiesta Mani Pulite e il suo integerrimo collaboratore.

1994, di cosa parlano gli episodi 3 e 4

Nel terzo episodio vediamo Pietro Bosco, interpretato da Guido Caprino, continuare la sua scalata all’interno della Lega Nord, partito all’interno del quale ha dovuto faticare per meritarsi la stima e la considerazione dei colleghi e del leader, Umberto Bossi. Ora che la sua “formazione di palazzo ” è quasi al 100%, Pietro giocherà la sua parte nella “partita a scacchi” della tenuta del governo Berlusconi, ma farà anche una mossa che andrà a cambiargli per sempre la vita. Lo rivedremo con suo padre, con il quale ha un rapporto decisamente complicato fin dalla prima stagione della serie, come anche con il suo “mentore” ex parlamentare della DC Gaetano Nobile.

Nel quarto, invece, come già anticipato i protagonisti sono Antonio Di Pietro (Antonio Gerardi) e il suo collaboratore Dario Scaglia (Giovanni Ludeno), i quali dovranno sostanzialmente fare entrambi i conti con un clima socio-politico mutato e per certi versi molto sfavorevole. Di Pietro, in particolare, avrà a che fare con Berlusconi mentre Tangentopoli continua a mietere le sue vittime, che continuano a cadere sotto i colpi degli avvisi di garanzia. Rivedremo in questa puntata anche Giulia, la giornalista sorella di Veronica Castello che ha una relazione proprio con Scaglia, il quale dovrà invece trovare il giusto confine tra giusto e sbagliato.

Il terzo e il quarto episodio di 1994 vanno in onda venerdì 11 ottobre su Sky Atlantic (canale 110 del decoder) alle 21.15.

