“I pipistrelli non sono uccelli, ma mammiferi”: 13enne corregge Vespa in tv | VIDEO

“I pipistrelli non sono uccelli, sono mammiferi”: 13enne corregge in diretta il conduttore Bruno Vespa nel corso di un programma televisivo, il cui video è divenuto virale sui social.

Tutto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 20 dicembre nel corso della trasmissione Da noi… a ruota libera, in onda su Rai 1. Il programma, condotto da Francesca Fialdini, vedeva come ospiti Bruno Vespa e Francesco Barberini, 13enne appassionato di ornitologia, che nel 2018 è stato nominato Alfiere della Repubblica Italiana per meriti scientifici e divulgativi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I due sono stati invitati dalla presentatrice a farsi domande sui rispettivi interessi. Così quando è arrivato il turno del giornalista e conduttore, Vespa chiesto al 13enne: “Hai scritto 5 libri, tutti sugli uccelli. Perché gli uccelli e non un altro tipo di animali. E quali uccelli, quelli semplici come i canarini o le rondini o gli uccelli più misteriosi come i pipistrelli”. Il ragazzino senza esitare ha quindi risposto: “I pipistrelli non sono uccelli, sono mammiferi”.

Leggi anche: 1. Vespa: “Per evitare gli assembramenti bisognerebbe usare gli idranti” / 2. Bruno Vespa impietoso contro Diletta Leotta: “Grazia di Dio e dei chirurghi” / 3. Con l’intervista da Vespa, Lucia è stata vittima per la seconda volta”: la scrittrice Giulia Blasi a TPI

Potrebbero interessarti Pomeriggio Cinque non va in onda: perché, il motivo Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 21 dicembre 2020 | Trono classico e over Ascolti tv domenica 20 dicembre: The Voice Senior, Che tempo che fa, LIVE – Non è la D’Urso