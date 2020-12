Vespa: “Per evitare assembramenti servono idranti”

Il giornalista Bruno Vespa ha dichiarato nel corso del programma “Di Martedì” che per evitare gli assembramenti bisognerebbe usare gli idranti. “Il problema è dei controlli. Io l’altro giorno sono andato in una grande libreria di Milano. Per evitare assembramenti c’era il numero, fino a 104 persone. E c’era un signore che controllava le persone, come si fa al Cenacolo di Da Vinci e come si fa in tanti musei: si contano le persone. Io non capisco perché non si possano contare le persone e quindi rispettare le norme”, ha esordito Vespa. Poi il suggerimento: “Io sono un aperturista, ma sono rigorosissimo. Io gli assembramenti li disperderei con gli idranti. Se vedo dei ragazzi senza mascherine che stanno insieme, io spruzzerei gli idranti. Un’idea, così gli passa la voglia”.

Leggi anche: 1. Quali sono le Regioni dove il Covid uccide di più in Italia /2. Dopo la Germania anche l’Olanda in lockdown a Natale. Londra torna “zona rossa”/3. Covid, il prof. Remuzzi: “Se il 95% dei cittadini seguisse alla lettera le regole, il virus farebbe molta fatica a circolare”/4. Covid, Burioni sul vaccino Moderna: “Blocca anche la trasmissione, così il virus è finito”

