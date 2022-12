10 giorni con Babbo Natale: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, venerdì 2 dicembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda 10 giorni con Babbo Natale, film del 2020 scritto e diretto da Alessandro Genovesi. La pellicola è il sequel del film 10 giorni senza mamma (2019) e vede il ritorno del cast del primo film con l’aggiunta di Diego Abatantuono. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Carlo, disoccupato che si occupa dei figli, vive una vita insoddisfacente accanto alla moglie Giulia, alla quale viene offerta una promozione pochi giorni prima di Natale. Dovendosi recare in Svezia per accettare il lavoro, la coppia, assieme ai tre figli (la piccola Bianca, il preadolescente e simpatizzante di estrema destra Tito e l’ambientalista Camilla), decide di passare il Natale insieme compiendo il viaggio sul vecchio camper di famiglia. Una volta superato il confine con l’Austria, la famiglia investe uno strano uomo che è convinto di essere Babbo Natale, e decide di dargli un passaggio.

10 giorni con Babbo Natale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 10 giorni con Babbo Natale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fabio De Luigi: Carlo

Valentina Lodovini: Giulia

Diego Abatantuono: Babbo Natale

Angelica Elli: Camilla

Matteo Castellucci: Tito

Bianca Usai: Bianca

Niccolo Tredese: Matteo

Nana Funabiki: Merlin

Streaming e tv

Dove vedere 10 giorni con Babbo Natale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 2 dicembre 2022 – alle ore 21,40 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.