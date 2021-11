007 – Solo per i tuoi occhi: trama, cast e streaming del film

Stasera, 27 novembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda 007 – Solo per i tuoi occhi, film del 1981 diretto da John Glen. Si tratta del dodicesimo film della saga James Bond; il soggetto è liberamente tratto dalla raccolta di racconti di Ian Fleming Solo per i tuoi occhi, e unisce quello del racconto omonimo a quello di Rischio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una nave inglese (che sembrerebbe un peschereccio, ma in realtà è una nave spia), la St. Georges, a seguito dell’esplosione di un residuo bellico, una mina navale, impigliatasi accidentalmente nelle reti, s’inabissa nel Mare Ionio, a poca distanza dalla costa albanese, trascinando con sé l’intero equipaggio. Nella nave si trova un dispositivo segreto, l’A.T.A.C., un congegno con il quale si possono decifrare i codici di lancio dei missili Polaris inglesi imbarcati su sommergibili e che, se cadesse in mani nemiche, potrebbe essere utilizzato per lanciarli addirittura contro la stessa Inghilterra.

007 – Solo per i tuoi occhi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 007 – Solo per i tuoi occhi, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Roger Moore: James Bond

Carole Bouquet: Melina Havelock

Chaim Topol: Milos Columbo

Lynn-Holly Johnson: Bibi Dahl

Julian Glover: Aristotle Kristatos

Cassandra Harris: Lisl von Schlaf

Jill Bennett: Jacoba Brink

Michael Gothard: Emile Loque

Jack Hedley: Sir Timothy Havelock

Walter Gotell: Anatol Gogol

James Villiers: Bill Tanner

Geoffrey Keen: Fredrick Gray

Desmond Llewelyn: Q

Lois Maxwell: Miss Moneypenny

John Moreno: Luigi Ferrari

John Wyman: Eric Kriegler

Streaming e tv

Dove vedere 007 – Solo per i tuoi occhi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 27 novembre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.