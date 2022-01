007 – Il mondo non basta: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 29 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda 007 – Il mondo non basta, film del 1999 diretto da Michael Apted. Si tratta del diciannovesimo film della saga dell’agente 007, con Pierce Brosnan nel ruolo del protagonista, e, tra gli altri, Sophie Marceau e Desmond Llewelyn ed è stato il primo film prodotto da Eon ad essere distribuito ufficialmente sotto l’etichetta Metro-Goldwyn-Mayer al posto della United Artists, il proprietario originale e distributore del franchise cinematografico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

James Bond recupera il denaro del miliardario Robert King da un banchiere svizzero a Bilbao, ma non riesce a scoprire chi sia stato ad uccidere un suo collega, poiché il banchiere viene assassinato dalla sua segretaria. Bond viene misteriosamente aiutato a uscire vivo dallo studio del banchiere e riporta i soldi al miliardario. Si accorge troppo tardi che il suo antagonista lo ha risparmiato per fargli consegnare quei soldi che, intrisi di una sostanza esplosiva, sono destinati a causare la morte di King. Questo avviene nella sede londinese dell’MI6 (mostrata nel film). La donna che ha azionato la bomba, la stessa che ha ucciso il banchiere, si dà alla fuga su un motoscafo lungo il Tamigi, inseguita da Bond, e poi tenta di salvarsi su una mongolfiera, ma si suicida quando capisce che le è impossibile scappare. M affida a Bond l’incarico di proteggere la figlia di King, Elektra, dal terrorista anarchico Viktor Zokas alias Renard, in passato ex agente del KGB che l’aveva rapita anni prima e che, a causa di un proiettile conficcatosi nel suo cervello, è immune al dolore.

007 – Il mondo non basta: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 007 – Il mondo non basta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierce Brosnan: James Bond

Sophie Marceau: Elektra King

Denise Richards: Christmas Jones

Robert Carlyle: Renard / Viktor Zokas

Judi Dench: M

Robbie Coltrane: Valentin Zukovsky

Samantha Bond: Miss Moneypenny

Desmond Llewelyn: Q

John Cleese: R

Serena Scott Thomas: Dott.ssa Molly Warmflash

John Seru: Gabor

Goldie: Mr. Bullion

Ulrich Thomsen: Sasha Davidov

Colin Salmon: Charles Robinson

Maria Grazia Cucinotta: Giulietta Da Vinci

Streaming e tv

Dove vedere 007 – Il mondo non basta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 29 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.