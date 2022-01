007 – Goldeneye: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 8 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda 007 – Goldeneye, film del 1995 diretto da Martin Campbell. Si tratta del diciassettesimo film di James Bond, interpretato da Pierce Brosnan, per la prima volta nei panni dell’agente segreto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Unione Sovietica, 1986. I due agenti dell’MI6, James Bond (007) e Alec Trevelyan (006) si infiltrano in una struttura di armi chimiche sovietiche ad Arkhangelsk. Mentre Trevelyan viene catturato e ucciso dal colonnello Arkady Grigorovich Ourumov, l’ufficiale in comando della struttura, Bond riesce a distruggere la base prima di fuggire. Nove anni dopo, con la cortina di ferro nel frattempo caduta, Bond tenta di impedire a Xenia Onatopp, un membro dell’organizzazione criminale Janus, di rubare un elicottero d’attacco Eurocopter Tiger durante una manifestazione militare a Monte Carlo, ma non riesce ad impedire il furto. Di ritorno a Londra, Bond supervisiona il personale dell’MI6 che monitora un incidente a Severnaya, in Siberia, dopo che l’elicottero rubato è apparso in una struttura radar lì. Un’esplosione di impulsi elettromagnetici colpisce improvvisamente la base, distruggendola insieme agli aerei da combattimento russi, mentre distrugge tutti i sistemi satellitari in orbita sopra.

007 – Goldeneye: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 007 – Goldeneye, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierce Brosnan: James Bond

Sean Bean: Alec Trevelyan / 006 / Janus

Izabella Scorupco: Natalya Simonova

Famke Janssen: Xenia Onatopp

Gottfried John: Arcady Grigorovic Ourumov

Joe Don Baker: Jack Wade

Samantha Bond: Miss Moneypenny

Judi Dench: M

Desmond Llewelyn: Q

Alan Cumming: Boris Grishenko

Tchéky Karyo: Dmitri Mishkin

Michael Kitchen: Bill Tanner

Robbie Coltrane: Valentin Zukovsky

Serena Gordon: Caroline

Streaming e tv

Dove vedere 007 – Goldeneye in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 8 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.