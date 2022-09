Una scappatella, dopo 20 anni, è tollerabile. Parola di Rocco Siffredi. Il pornoattore, intervistato da Mow People, ha detto la sua sul caso Totti-Blasi, che tiene banco ormai da settimane, e che negli ultimi giorni ha vissuto una nuova fiammata per via delle durissime dichiarazioni dell’ex capitano della Roma. Il tradimento non è un problema, secondo il regista hard, purché ci sia amore. Il consiglio di Siffredi è di lasciare da parte l’orgoglio e di perdonarsi reciprocamente.

Secondo l’attore porno, Totti è ancora innamorato, mentre Ilary sarebbe una fredda calcolatrice: “Conosco Francesco, abbiamo trascorso anche qualche giorno di vacanza insieme trovandoci più volte nello stesso posto”, ha raccontato Siffredi, “Quello che ho notato sempre in lui è la sua estrema sensibilità. Lei invece è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice”.

Secondo il re dell’hard, tra i due è ancora possibile trovare un accordo per salvare il rapporto: “Ho anche scritto a Francesco, privatamente, invitandolo a pensare alla sua famiglia, perché temo che si pentiranno ambedue di questa situazione, presi a seguire il trend di chi la spara più grossa”. L’intervista al Corriere dell’ex calciatore sarebbe la dimostrazione del fatto che Totti sia ancora innamorato: “Si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto”, sentenzia Siffredi.

“È anche vero che nemmeno lui è un santo. Tuttavia, l’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto, di famiglia. Consiglio a entrambi di ritrovarsi, dopo aver regalato agli italiani questo gustoso momento di gossip”. “Se uno dei due non perdona una scappatella è intollerabile, significa che l’intelligenza è stata cassata dall’ignoranza. Se c’è amore vero le corna le perdoni, invece domina l’orgoglio”, conclude Siffredi.