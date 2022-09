Anche Mario Adinolfi ha commentato le dichiarazioni rilasciate oggi da Francesco Totti in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera in merito alla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. Il leader del Popolo della Famiglia ha approfittato del trend per condannare il divorzio.

“Come potranno sentirsi i figli di Totti leggendo il papà dare della traditrice alla mamma, al nonno del trafugatore di Rolex, per avviare la battaglia legale sui soldi? Cazzullo cementa la mia certezza: il divorzio è l’inferno, va vietato, così prima di sposarsi ci si pensa bene”, scrive Adinolfi su Twitter. E ancora: “Il matrimonio deve essere per la vita. I nostri genitori restavano insieme magari detestandosi ma offrivano ai figli quel di cui i figli hanno bisogno: la stabilità della famiglia. Se papà addita mamma come traditrice non fa il loro bene. Totti ha sbagliato”. Adinolfi infine aggiunge: “Io non vedo vantaggi nella società che consente il divorzio diffuso rispetto a quella che lo vietava. Vedo famiglie sfasciate e un’infinità di dolore in più, in particolare dei figli! Vai, dividetevi in curve contrapposte come al solito. Io sono nel team “poveri figli””.

