Francesco Renga e Nek commentano il dissing tra Tony Effe e Fedez: “Disarmante”

Francesco Renga e Nek commentano il dissing tra Tony Effe e Fedez

Anche Nek e Francesco Renga hanno commentato il dissing tra Fedez e Tony Effe, ovvero il botta e risposta che i due rapper si sono lanciati a distanza attraverso due brani ricchi di insulti e accuse reciproche.

Intervistati dal Corriere della Sera, i due cantanti, che hanno annunciato la fine della loro collaborazione artistica partita due anni fa in una serata all’Arena di Verona, hanno commentato il dissing tra i due rapper anche alla luce del loro rapporto, che va oltre l’aspetto professionale.

“Trovo disarmante quello che è accaduto – ha dichiarato Francesco Renga – E poi non amo le parolacce nelle canzoni. Credo di averle usate una volta sola. Una parolaccia è qualcosa che resta lì, per sempre. Mentre mandare aff… qualcuno è una cosa del momento. Cristallizzarla in una canzone finisce per elevare la persona con cui hai rotto”.

Anche Nek è dello stesso parere: “Per cultura e modo di fare se mai dovessimo litigare ce lo terremmo per i cavoli nostri”.