Flop di Tommaso Zorzi, fa più ascolti il Rosario in diretta da Lourdes

Ardua è la via della tv per i giovani eroi del web. Ieri pomeriggio su Italia 1 Tommaso Zorzi, lanciato dall’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” di Alfonso Signorini e accolto da una fascia di pubblico come nuovo, sorprendente teen idol, con il suo “Il punto Z“, ha racimolato appena l’1,8% di share e l’intimo pubblico di 229.000 spettatori. Giusto per fare un raffronto diretto e cocente, su Tv2000 (mica Rai1) lo stesso pomeriggio il Rosario in diretta da Lourdes (mica il Festival di Sanremo) ha calamitato l’attenzione di 626.000 persone con il 5,1%. E d’accordo che nel luogo di culto ai piedi dei Pirenei hanno santi in Paradiso ai massimi livelli, ma anche Zorzi sembra aver costruito con molta determinazione e benevoli sguardi il proprio lancio mediatico. Come raccontammo proprio su queste pagine.

Fra l’altro il debutto generalista del programma, che va in onda prima su Mediaset Play (giusto per confermare la vocazione internettiana del rampollo ben spremuto dal video), portò a casa il 2,5%. Sempre molto poco, del resto avevamo parlato nei dettagli della pochezza della proposta, ma almeno c’era la curiosità del debutto. Con ospite Giulia Salemi, che guarda caso lanciava il suo web salotto di bellezza.

Dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà, Zorzi è stato immediatamente utilizzato da Mediaset non solo come ospite qua e là, ma anche nella zoppicante edizione in corso dell’”Isola dei famosi” di Ilary Blasi. Mettendo assieme come opinionisti lui ed Elettra Lamborghini, altra con una vistosa fan base giovanile, gli autori probabilmente speravano di compensare facendo lievitare gli ascolti. Invece il programma arranca: il cast – ultimi arrivi compresi – è molto debole e il format mi pare ormai piuttosto bollito. Al netto delle puntuali critiche all’inviato Rosolino. Le ultime puntate hanno oscillato in prima serata su Canale 5 tra il 16,9% di share e il 17,4% dell’ultima, nonostante sia stato calato a sorpresa l’asso di Asia Argento come ospite di richiamo. Con spostamento al venerdì della puntata del giovedì.

Eppure (e questo va detto con chiarezza) l’ultima puntata si è chiusa con più di 91.000 interazioni su Twitter, molte delle quali da intestare allo stesso Zorzi. Che si conferma fenomeno web. Ma non è assolutamente detto (e i numeri appena citati lo confermano) che essere una web star diventi automaticamente sinonimo di ascolti televisivi. I tweet non sempre si convertono in share, insomma. Soprattutto oggi, quando i volti si consumano molto velocemente. Tra le web star delle origini ancora in voga (e altrimenti spendibili) sono rimasti Chiara Ferragni, Frank Matano, reduce dal successo di LOL, e pochi altri.

Zorzi, che interpreta bene il ruolo della simpatica spezia televisiva, non sa però fare il conduttore. Non è mestiere suo. In un’intervista appena rilasciata a Giuseppe Candela lo critica (con la massima cautela) persino il suo Pigmalione, o comunque uno tra i suoi più accesi sostenitori: Alfonso Signorini. “Fossi stato in lui” ha commentato il boss del GFVIP nonché direttore di Chi – “mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia ‘Il Punto Z’ è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare”.

Già, in tv non si può improvvisare neppure se sei una web star col vento che soffia nelle vele. Il pubblico fa presto ad abbandonarti, la share ci mette niente a calare. E nuove “eterne” rivelazioni sono già pronte a rimpiazzarti per il loro quarto d’ora di celebrità.

