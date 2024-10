Teo Teocoli per la prima volta svela il motivo all’origine della fine dell’amicizia con Adriano Celentano: “La causa della mia rottura con Celentano è stato proprio il programma Adrian“, dice intervistato durante il programma radiofonico Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio1.

Adrian, serie d’animazione ideata da Celentano, andò in onda su Canale 5 nel 2019 ma si rivelò un clamoroso insuccesso. “Dopo l’abbandono del disegnatore (Milo Manara, ndr) lui si trovò da solo – ricostruisce Teocoli – e chiese a me di fare Celentano. Veramente, col trucco perfetto, la gobbetta sul naso e tutto il resto, in modo che lui, così, non sarebbe apparso”.

“Gli dissi: ‘Prima cosa sarà difficilissimo che la gente non se ne accorga e poi mi sembra una bufala che dai alla gente. Le persone aspettano te e ad andare fuori sono io?'”.

L’attore in più occasioni si è detto dispiaciuto per la fine dell’amicizia con Celentano. Nelle scorse settimane il cantautore aveva rotto il silenzio sulla vicenda con un messaggio criptico sui social: “Se non ti rispondo al telefono, è perché ti voglio bene”.

Secondo l’interpretazione dello scrittore Roberto Saviano, quella di Celentano a Teocoli è “una dichiarazione di lealtà e cura” perché “il telefono rende ciascuno raggiungibile al punto che, il non rispondere si fa foriero di interpretazioni funeste”.

“Sono d’accordissimo con lui”, commenta l’attore. “Purtroppo da Adrian, programma che non è andato bene, non l’ho più sentito. Sono passati quattro anni ormai che non ci sentiamo, prima lo chiamavo una volta a settimana, poi ho capito che non voleva dare spiegazioni”.

Teocoli si sofferma poi su Claudia Mori, moglie di Celentano, che l’attore in passato aveva definito “padrona” del marito: “Claudia ha il suo perché in tutto questo”, conferma Teocoli a Un Giorno da Pecora: “Lei non è cattiva ma è una donna dura. Ma non è solo colpa sua”.