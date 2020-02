Suprema Burlesque Show, sold out a Roma per lo show di Holly’s Good

Grande successo per il Suprema Dinner Burlesque Show al Teatro Centrale di Roma. L’evento di venerdì scorso, 21 febbraio 2020, che ha visto per la prima volta alla regia la giovane regina del burlesque italiano, Holly’s Good, (unica ad aver vinto un titolo ai Mondiali di Las Vegas), ha fatto registrare il tutto esaurito. Sold out per una notte tra arte e seduzione, con un cast interamente al femminile.

Uno spettacolo tra musica, danza e intrattenimento in cui si sono esibite diverse artiste tra cui la cantante Pamela Lacerenza, già protagonista in “Spamalot” con Elio e le storie tese e in “La famiglia Addams” con Gabriele Cirilli, e la pole dancer Nina Noir, vincitrice di numerosi premi in Europa, che ha regalato momenti spettacolari, tra cui un freestyle.

Applausi in particolare per le due guest del burlesque internazionale: la parigina Clea De Velours e la polacca Lillet L’amour, incoronata pochi giorni fa “Princess of European Burlesque”. Entrambe hanno incantato gli spettatori con costumi tempestati di swarosky e piume di struzzo.

Classe ed eleganza, ma anche ironia e feeling con gli spettatori. Uno show nello show, in cui le “Holly’s Girl”, corpo di ballo di sei ballerine, hanno rievocato con i caschetti biondi, lo spirito e la sinuosità del Crazy Horse di Parigi. Standing ovation anche per l’Acrobata della serata, la verticalista Eugenia Russi, circense di fama mondiale.

Insomma, dalla scena al dietro le quinte, un cast tutto al femminile. Fondamentale il lavoro nella parte tecnica di Ginelle Refe in qualità di stage manager. Ben venti le donne, che hanno lavorato insieme per

settimane, creando uno spettacolo unico e apprezzato dal pubblico.

Spirito di sacrificio, ma anche di rivalsa e voglia di riscatto. Questo e molto altro c’è dietro l’esibizione delle artiste. Un animus che ha spinto per prima Holly’s Good ad organizzare un

evento del genere. Uno show che per una notte che ha proiettato Roma nell’Olimpo del burlesque.

