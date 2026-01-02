Strage di Capodanno, l’inviato del TgLa7 non riesce a trattenere l’emozione: “Vi prego di scusarmi” | VIDEO

Durante il collegamento da Crans-Montana nel corso dell’edizione serale del TgLa7, l’inviato Guy Chiappaventi non è riuscito a trattenere l’emozione nel descrivere quella che è stata una vera e propria strage avvenuta nella notte di Capodanno. Il giornalista, mentre raccontava i dettagli dell’incidente che ha causato almeno 47 morti e oltre 100 feriti alcuni dei quali in condizioni gravissime, si è interrotto a causa della commozione. “Vi prego di scusarmi, adesso riprendo” ha dichiarato al microfono Guy Chiappaventi nel raccontare una strage di giovanissimi: le vittime, infatti, sono tutti giovani tra i 16 e i 20 anni.

La reazione umana ed estremamente professionale dell’inviato del TgLa7 credo sia in grado di descrivere la misura della portata di questa tragedia! #CransMontana #Crans_Montana #suisse #tgla7 pic.twitter.com/inbzRPCYMF — Antonio Esposito (@mastrupeppi) January 1, 2026

Il filmato in breve tempo è diventato virale con numerosi follower che hanno apprezzato l’umanità del giornalista. “Per fortuna esistono ancora persone come Guy Chiappaventi, capaci di commuoversi e di manifestare le proprie emozioni di fronte a tragedie come quella di Crans-Montana” si legge tra i commenti. E ancora, un’altra follower scrive sui social: “Un abbraccio a Guy Chiappaventi e alla sua voce rotta nel raccontare la tragedia di Capodanno. Un abbraccio alla sua umanità”.