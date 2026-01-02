Icona app
Spettacoli
Spettacoli

Strage di Capodanno, l’inviato del TgLa7 non riesce a trattenere l’emozione: “Vi prego di scusarmi” | VIDEO

Immagine di copertina

Durante il collegamento da Crans-Montana, l'inviato Guy Chiappaventi non è riuscito a trattenere la commozione

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Durante il collegamento da Crans-Montana nel corso dell’edizione serale del TgLa7, l’inviato Guy Chiappaventi non è riuscito a trattenere l’emozione nel descrivere quella che è stata una vera e propria strage avvenuta nella notte di Capodanno. Il giornalista, mentre raccontava i dettagli dell’incidente che ha causato almeno 47 morti e oltre 100 feriti alcuni dei quali in condizioni gravissime, si è interrotto a causa della commozione. “Vi prego di scusarmi, adesso riprendo” ha dichiarato al microfono Guy Chiappaventi nel raccontare una strage di giovanissimi: le vittime, infatti, sono tutti giovani tra i 16 e i 20 anni.

Il filmato in breve tempo è diventato virale con numerosi follower che hanno apprezzato l’umanità del giornalista. “Per fortuna esistono ancora persone come Guy Chiappaventi, capaci di commuoversi e di manifestare le proprie emozioni di fronte a tragedie come quella di Crans-Montana” si legge tra i commenti. E ancora, un’altra follower scrive sui social: “Un abbraccio a Guy Chiappaventi e alla sua voce rotta nel raccontare la tragedia di Capodanno. Un abbraccio alla sua umanità”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca