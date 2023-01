Solo qualche sabato fa, a C’è Posta per Te, andava in onda la storia della relazione tossica tra Stefano e Valentina. Una vicenda che è stata duramente criticata sui social da molti utenti e che è costata una segnalazione all’Agcom a Maria De Filippi. Ecco che ieri la storia si è ripetuta. Un’altra coppia sta facendo discutere il web, quella formata da Corrado e Valentina, protagonisti della puntata di sabato 28 gennaio.

A chiedere l’aiuto di C’è posta per te è Valentina, una moglie che arriva negli studi televisivi con il capo coperto di cenere. E’ successo che il marito ha scoperto che chattava con un altro uomo. Non è mai passata alle vie di fatto, ma la cosa è stata presa da lui come un vero e proprio tradimento, e così se ne è andato di casa lasciandola.

Lei, nello studio di C’è Posta per Te, ricostruisce la loro storia d’amore: si sono conosciuti giovanissimi, subito fidanzati, poi sposati, figli. Valentina descrive in questi termini il marito: “è un uomo all’antica ed è convinto che la donna quando si sposa deve essere moglie e madre, punto”.

Per questo, secondo quanto detto dalla donna in studio, l’uomo non apprezzava che la moglie volesse studiare e laurearsi, lavorare o uscire con le amiche o con la madre (“evitavo di dirti che uscivo con le amiche la sera, perché sapevo come la pensavi, per non togliere tempo a te”cit.).

È per tale motivo che decide di intraprendere la conoscenza di un altro uomo: “Con quella persona ci parlavo, mi faceva stare bene, ma non ho mai scritto che volevo abbandonare te o la nostra famiglia”, racconta la donna sottolineando che tra lei e il suo amico ‘di penna’ non c’è stato nulla di fisico.

Ma Corrado non si lascia impietosire, rimanendo fermo e rigido sulla sua posizione di uomo “ferito nell’orgoglio”. Ciò che sta facendo discutere, al di là della storia in sé che resta comunque parecchio discutibile, è il fatto che nel momento in cui Valentina chiede al marito perdono lui risponde: “Sono stato un buon marito, un buon padre, non è mai mancato nulla e non mi riferisco alle cose materiali. L’ho sempre assecondata in tutto quello che ha fatto. Non credo a lei e a quello che dice, non ho più fiducia in lei ed è una cosa brutta“. A questo punto la donna scoppia in lacrime e confessa che lei e suo marito si stanno rivedendo da due mesi. Lui ogni sera torna a casa per trovare i figli e immancabilmente i due finiscono per avere dei rapporti sessuali. Valentina però non vuole passare come l’amante di suo marito ma vorrebbe riconquistarlo per tornare a vivere la loro vita come moglie e marito.

Questa particolare affermazione ha indignato molte persone del pubblico da casa. Una risposta che a tutti ha fatto tornare alla mente la storia di Stefano e Valentina: un messaggio negativo, ritengono gli utenti, è stato mandato raccontando queste due vicende. Alla fine la coppia non è tornata insieme a casa e al momento in cui Maria ha chiesto all’uomo se volesse aprire la busta, lui ha risposto: “Per adesso no”. La donna, stufa dell’atteggiamento orgoglioso di lui ha ribattuto: “Niente ‘per adesso’: se si chiude, si chiude”, facendo scoppiare l’applauso del pubblico in studio e sicuramente anche di quello da casa.