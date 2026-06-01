Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:22
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Stefania Sandrelli: “Ho temuto di perdere la casa. Mangiavo e piangevo per l’umiliazione”

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Redazione TPI

Stefania Sandrelli, in vista del suo ottantesimo compleanno, si è raccontata in una lunga intervista a La Repubblica. L’attrice è tornata con la mente a quanto accaduto lo scorso anno con il caos pensioni. Alcune somme già liquidate risultarono indebitamente versate e così scattò la richiesta da parte dell’Inps di recuperare quelle cifre tramite assegni mensili ridotti e l’obbligo di restituzione degli importi già versati. Ottanta artisti, tra cui Stefania Sandrelli, firmarono una lettera pubblica in cui denunciarono l’accaduto: “Rischiamo di finire sul lastrico”.

“Abbiamo vinto nei due gradi di giudizio, la Cassazione ha azzerato – ha detto l’attrice -. Mi sono sentita ferita, ho capito che non era solo per i soldi ma per la libertà e l’idea di perdere questa casa. Il giorno della lettera mangiavo e piangevo per l’umiliazione”.

L’attrice ha poi ricordato che quando si fidanzò con Gino Paoli nessuno comprese la sua scelta: “Mi dicevano: “Che ci fai con quel bruttone?” Ma ero pazza di lui. Aveva un corpo delizioso, un bel sedere, la voce delicata. Era molto infantile. Anche come padre, Amanda ne ha sofferto. Penso che difficilmente possa esistere un amore più grande del nostro”. Infatti, finì proprio perché “era tutto troppo”.

Stefania Sandrelli si innamorò di lui ascoltando la canzone “La gatta”. Si avvicinava il suo quindicesimo compleanno e quindi chiese ai suoi cugini di accompagnarla nel locale dove cantava Paoli. Indossò un bel vestito verde e passò sotto al palco fino a quando l’artista non la notò e le chiese di ballare. Quando scoprì che aveva solo quindici anni, però, Paoli si scostò bruscamente: “Penso “Fai pure, tanto lo so che sei mio e io tua””. Aspettarono che lei avesse l’età giusta e poi vissero questa storia d’amore. Stefania Sandrelli lo lasciò quando lui le comunicò che la moglie Anna era incinta. Ma in fondo, tra loro, è rimasto un legame fino alla fine: “All’ultimo compleanno gli ho scritto una frase poetica. Credo sia morto per il dolore della perdita di Giovannino”. Giovanni Paoli è morto a marzo 2025 a causa di un infarto. Il padre, Gino, si è spento a marzo di quest’anno.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Musica / Claudio Baglioni annulla il tour, concerti rinviati al prossimo anno: ha la polmonite interstiziale
TV / Sanremo 2027, la “rivoluzione” di Stefano De Martino: spunta la serata Eurovision
TV / Ascolti tv domenica 31 maggio: Meglio tardi che mai, Racconto di una notte
Ti potrebbe interessare
Musica / Claudio Baglioni annulla il tour, concerti rinviati al prossimo anno: ha la polmonite interstiziale
TV / Sanremo 2027, la “rivoluzione” di Stefano De Martino: spunta la serata Eurovision
TV / Ascolti tv domenica 31 maggio: Meglio tardi che mai, Racconto di una notte
TV / Meglio tardi che mai: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 31 maggio 2026, su Rai 3
TV / Jason Bourne: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 31 maggio 2026
TV / Ascolti tv sabato 30 maggio: Tutti i sogni ancora in volo, Gigi D’Alessio, Sapiens
TV / Messa in tv 31 maggio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
Ricerca