Dopo Impacciatore, l’America si innamora di Simona Tabasco: chi è l’attrice italiana sulla copertina di Forbes

Con la sua interpretazione in “White Lotus”, l’attrice napoletana Simona Tabasco ha stregato gli Stati Uniti, che ora la celebrano come una stella in ascesa. Nell’opera interpreta Lucia Greco, ragazza siciliana che frequenta un resort siciliano in cerca di un uomo ricco da sedurre. Napoletana, classe 1994, ha esordito al cinema nel film “Perez” nel 2014, ha anche recitato nella serie tv di successo “Doc – Nelle tue mani”.

Forbes l’ha inserita tra i 30 under da attenzionare, le ha anche dedicato la copertina, mentre il suo iconico taglio di capelli prende il nome di “The Italian Bob”. L’autorevole agenzia americana WME l’ha voluta fra i suoi talenti, a breve Tabasco girerà il suo primo film americano, un horror dal titolo “Immaculate”.

“Simona Tabasco sostiene la subdola intraprendenza di Lucia con un seducente senso di mistero”, scrive di lei la versione statunitense del magazine femminile Elle. Prima di sfondare sullo schermo, sognava una carriera nel mondo della moda: “Era quella la mia prima grande passione, ho pensato anche a fare la guida turistica, o di mettere su una fattoria, amo gli animali. Avrei potuto anche fare la dj. Mi piace la musica, specialmente quella elettronica. E amo leggere libri d’arte contemporanea, vorrei iscrivermi al corso di laurea in Beni Culturali”. In un’intervista a Forbes ha mostrato consapevolezza di sé: “Il mio successo sta crescendo. I miei obiettivi futuri? Passare dall’altra parte della telecamere a dirigere film”.