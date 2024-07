È morta l’attrice Shannen Doherty, star di Beverly Hills 90210 e Streghe

Shannen Doherty non ce l’ha fatta: l’attrice, nota per il ruolo di Brenda in Beverly Hills 90210, è morta a soli 53 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno iniziata nel 2015.

“Con il cuore afflitto confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio, dopo anni di lotta contro il cancro, ha perso la sua battaglia” ha scritto in una nota pubblicata da People Leslie Sloane, addetta stampa dell’interprete.

Nata a Memphis il 12 aprile 1971, Shannen Doherty inizia a recitare sin da giovanissima prendendo parte a numerose produzioni televisive ricoprendo inizialmente piccoli ruoli.

Il successo arriva grazie a Beverly Hills 90210, serie cult in onda negli anni Novanta, dove ricopre il ruolo di Brenda Walsh, una delle protagoniste del telefilm.

Dopo aver abbandonato la serie al termine della quarta stagione, si dice anche per via di alcuni attriti con gli altri membri del cast, in particolar modo con Jennie Garth che ricopriva il ruolo di Kelly, l’attrice prende parte a un’altra produzione di successo, Streghe.

Nel telefilm, che raccontava la storia di tre sorelle con poteri soprannaturali, l’attrice ricopriva il ruolo di Prue Halliwell, al fianco di Alyssa Milano e Holly Marie Combs.

Nel 2015 aveva annunciato di avere un cancro al seno che, di recente, si era esteso alle ossa e al cervello. In una recente intervista aveva rivelato che stava preparando il suo funerale: “So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché so che accadrà e che me ne sto andando. Magari sono cose macabre, ma è anche divertente in parte. Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso”.

“Ho un sacco di clausole per il mio funerale, in primis la lista degli invitati deve essere breve. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì. C’è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia” aveva aggiunto l’attrice.