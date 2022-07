Shakira a processo, chiesti otto anni di carcere: “Ha evaso 14,5 milioni di euro”

Otto anni di carcere: è questa la richiesta delle autorità spagnole nel processo in cui sarà imputata la stella del pop Shakira, con l’accusa di evasione fiscale. Alla cantante colombiana viene contestato di aver sottratto al fisco spagnolo 14,5 milioni di euro tra il 2012 e il 2014, periodo in cui Shakira sostiene di non aver vissuto in Spagna. Secondo la procura invece, in quel periodo era residente nel paese e a maggio 2012 aveva acquistato una casa a Barcellona, in cui viveva con il compagno, il calciatore Gerard Piqué, e poi il figlio nato nel 2013.

La procura, che ha chiesto per la cantante una condanna a otto anni di carcere e una sanzione di 23 milioni di euro, avrebbe anche proposto un patteggiamento alla cantante colombiana, che negli scorsi giorni ha rigettato l’offerta.

La voce di “Hips Don’t Lie” considera il caso una violazione “assoluta” dei suoi diritti e sostiene di non avere più debiti con il fisco spagnolo, dopo aver saldato un conto da 17,2 milioni di euro in imposte arretrate. Per Shakira si apre quindi la strada del processo, anche se non è ancora nota la data in cui prenderà il via. Una tegola arrivata a un solo mese dall’annuncio della separazione da Piqué, dopo una relazione durata 11 anni.