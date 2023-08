Morgan e gli insulti al pubblico, Selvaggia Lucarelli: “Si sente stoc**zo”

Morgan e gli insulti al pubblico, l’affondo di Selvaggia Lucarelli

“Non ho mai visto un personaggio a cui è stato perdonato tanto quanto a Morgan”: lo dichiara Selvaggia Lucarelli in merito agli insulti che il cantante ha rivolto al pubblico nel corso di un concerto al Parco Archeologico di Selinunte.

“Tra insulti, frasi sessiste, ingratitudine nei confronti di chi lo fa lavorare, grane piantate ovunque sia stato, rancore profuso, processo per stalking, l’arroganza di chi si sente stocazzo pur non facendo mezzo disco da un secolo, disprezzo per i colleghi e giravolte patetiche quando gli servono soldi e luce, in tutti questi anni non ho mai visto un personaggio a cui è stato perdonato tanto quanto a Morgan” ha scritto Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram in cui ha postato il video nel quale si vede Morgan insultare il pubblico.

Il cantante, attaccato anche da Andrea Scanzi, nella giornata di ieri, domenica 27 agosto, si è scusato sui social per quanto accaduto.

“Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato ad usare una infelice espressione che a me per primo non piace – ha scritto Morgan – non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse”.