Scontro tra Andrea Scanzi e Morgan: “Distruttore di tutto quello che tocca”. La replica del cantante

Scontro tra Andrea Scanzi e Morgan: “Distruttore di tutto quello che tocca”

Botta e risposta social tra il giornalista Andrea Scanzi e il cantante Morgan. Dopo le critiche per gli insulti rivolti al pubblico nel corso di un suo concerto, infatti, il reporter, in un video pubblicato sui suoi social, ha criticato l’interprete definendolo “distruttore di tutto quello che tocca”.

Nel filmato, dal titolo “Morgan è questa roba qua: non stupitevi”, Andrea Scanzi afferma: “Morgan è un distruttore di tutto quello che tocca e gli si perdona praticamente ogni cosa. Se ogni volta che apri bocca dici cose inaccettabili, prima o poi il problema si deve porre”.

Il giornalista, poi, ha sottolineato che Morgan spesso esagera per poi chiedere scusa. Un modus operandi che, secondo Scanzi, questa volta non può passare: “Quando usi l’insulto f-puntato significa che sei omofobo. Quello è qualcosa che avevi dentro. Quell’insulto lì è traditore perché è l’idea patriarcale vecchia che sancisce l’insulto massimo dell’uomo vero nei confronti dell’uomo finto. Ecco perché non sei perdonabile”.

Morgan ha successivamente replicato al giornalista con un video postato sul suo profilo Instagram prendendo le critiche di Scanzi come un attacco alla propria arte: “Non è che sta esprimendo un’opinione verso un oggetto di arte, lui ci tiene a convincere il pubblico che io non valgo come artista. È scorretto”.

“Sono molti anni che questo signore, con estremo disprezzo, parla di me. Non gradisce, evidentemente, ce l’ha su con me. È legittimo, è normale. Dico che il giornalista può avere benissimo, come è giusto che sia, la libertà di esprimere la sua opinione su quello che sente e che vede per quanto riguarda i prodotti che ci sono sul mercato: film, libri, dischi. È liberissimo. Non è libero, però, di insistere” conclude il cantante.