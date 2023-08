Morgan insulta il pubblico durante un concerto a Selinunte

Morgan ancora al centro delle polemiche: il cantante, durante un concerto al Parco Archeologico di Selinunte, andato in scena nella serata di sabato 26 agosto, ha perso completamente le staffe iniziando a insultare il pubblico.

Il giudice di X Factor, che stava tenendo una lezione-concerto dal titolo Battiato, segnali di vita e di arte, ha sentito un gruppo di spettatori che rumoreggiava e ha iniziato a insultarli.

“Non avere la sensibilità per capire la musica. Cosa venite a fare, fate ridere. Ho dei sentimenti, co….! Non sono un personaggio. Andate a vedere Fedez, Marrakesh…. Siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono. Rispettate quello che state vedendo: è arte, non la vedrete da altre parti”.

E ancora: “Siete completamente pazzi e str… non avete la sensibilità per capire la musica. Sono il musicista più bravo, cosa vuoi criticare, critichi uno che ti dà qualcosa”.

E iniziato, così, un botta e risposta con il pubblico con Morgan che ha minacciato di abbandonare il palco: “Io non canto per gente così, avete avuto abbastanza, perle ai porci si chiama questo”.

Poi, l’insulto omofobo a uno spettatore: “Fr***o di me**a”. Il pubblico rumoreggia, ma alla fine lo spettacolo è andato avanti.