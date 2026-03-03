La ballerina di Sanremo contro Carlo Conti: “Sto tizio mi ha sessualizzata per dei jeans da show”

Francesca Tanas, ballerina che ha partecipato del Festival di Sanremo 2026 durante l’esibizione di Samurai Jay, replica furiosamente a Carlo Conti per via di una battuta che il presentatore aveva fatto sui suoi jeans. Dopo la performance delle ballerine, infatti, il conduttore era sceso in platea e aveva detto alla moglie Francesca Vaccaro: “Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene? Grazie. È pura gelosia!”. La battuta di Conti era stata criticata sui social soprattutto perché, poco dopo, al Festival era stato proposto uno spazio in cui si parlava di femminicidi con Gino Cecchettin.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Tanas (@francesca_tanas)

“Mia moglie ha capito di quali jeans parlavo ed ha sorriso insieme a me” aveva replicato sui social il conduttore mettendo una foto di spalle della ballerina in questione e aggiungendo l’hashtag “leggerezza”. La danzatrice, tuttavia, non ha preso bene la cosa e ha attaccato duramente il conduttore sui social: “A me non interessa minimamente perché non sono sorpresa. Rai= feccia dell’umanità. Ci tengo a puntualizzare che sto tizio qui di nome Carlo Conti mi ha letteralmente sessualizzata per dei pantaloni da show e, come se non bastasse, ha messo in imbarazzo la moglie palesando e minimizzando la gelosia e l’imposizione nel dirle cose può indossare e cosa no”.

Francesca Tanas, quindi, si augura che il presentatore abbia chiesto scusa alla moglie. Scuse che vorrebbe anche lei: “Magari se ci pensa qualche minuto in più… che chiedesse scusa pure a me”. Un’altra delle ballerine intervenuta a Sanremo, Claudia Laruccia, è intervenuta sui social in difesa della collega: “Mi sembra un po’ assurdo scrivere leggerezza sminuendo, ridicolizzando e postando una foto di una ballerina”. Secondo la professionista, il “problema non sono i jeans” ma “i commenti che si fanno senza pensare a come si potrebbe sentire la persona in questione. Per di più poco prima di parlare di rispetto per le donne”.