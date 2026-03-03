Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 14:32
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

La ballerina di Sanremo contro Carlo Conti: “Sto tizio mi ha sessualizzata per dei jeans da show”

Immagine di copertina

Francesca Tanas accusa il conduttore del Festival

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Francesca Tanas, ballerina che ha partecipato del Festival di Sanremo 2026 durante l’esibizione di Samurai Jay, replica furiosamente a Carlo Conti per via di una battuta che il presentatore aveva fatto sui suoi jeans. Dopo la performance delle ballerine, infatti, il conduttore era sceso in platea e aveva detto alla moglie Francesca Vaccaro: “Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene? Grazie. È pura gelosia!”. La battuta di Conti era stata criticata sui social soprattutto perché, poco dopo, al Festival era stato proposto uno spazio in cui si parlava di femminicidi con Gino Cecchettin.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Francesca Tanas (@francesca_tanas)

“Mia moglie ha capito di quali jeans parlavo ed ha sorriso insieme a me” aveva replicato sui social il conduttore mettendo una foto di spalle della ballerina in questione e aggiungendo l’hashtag “leggerezza”. La danzatrice, tuttavia, non ha preso bene la cosa e ha attaccato duramente il conduttore sui social: “A me non interessa minimamente perché non sono sorpresa. Rai= feccia dell’umanità. Ci tengo a puntualizzare che sto tizio qui di nome Carlo Conti mi ha letteralmente sessualizzata per dei pantaloni da show e, come se non bastasse, ha messo in imbarazzo la moglie palesando e minimizzando la gelosia e l’imposizione nel dirle cose può indossare e cosa no”.

Francesca Tanas, quindi, si augura che il presentatore abbia chiesto scusa alla moglie. Scuse che vorrebbe anche lei: “Magari se ci pensa qualche minuto in più… che chiedesse scusa pure a me”. Un’altra delle ballerine intervenuta a Sanremo, Claudia Laruccia, è intervenuta sui social in difesa della collega: “Mi sembra un po’ assurdo scrivere leggerezza sminuendo, ridicolizzando e postando una foto di una ballerina”. Secondo la professionista, il “problema non sono i jeans” ma “i commenti che si fanno senza pensare a come si potrebbe sentire la persona in questione. Per di più poco prima di parlare di rispetto per le donne”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cinema / “Jim Carrey è stato sostituito da un sosia”: come è nata l’assurda teoria del complotto sul web
Cinema / Bridgerton, Netflix ha confermato la quinta e sesta stagione: quando usciranno e chi saranno i protagonisti
Spettacoli / Giancarlo Magalli contro Fiorello: “È molto permaloso, non accetta le critiche”
Ti potrebbe interessare
Cinema / “Jim Carrey è stato sostituito da un sosia”: come è nata l’assurda teoria del complotto sul web
Cinema / Bridgerton, Netflix ha confermato la quinta e sesta stagione: quando usciranno e chi saranno i protagonisti
Spettacoli / Giancarlo Magalli contro Fiorello: “È molto permaloso, non accetta le critiche”
TV / Ascolti tv lunedì 2 marzo: Ulisse, Scherzi a parte, Io sono vendetta
TV / Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1
TV / Io sono vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Scherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Scherzi a Parte 2026: quante puntate, durata, quando finisce
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Pattini d’argento: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca