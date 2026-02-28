Icona app
Spettacoli
Musica

Sanremo 2026, Serena Brancale indossa il vestito della madre scomparsa nel 2020

Credit: AGF

Il gesto commovente della cantante

di Niccolò Di Francesco
Per l’ultima serata del Festival di Sanremo 2026, Serena Brancale ha deciso di indossare un abito della madre scomparsa nel 2020 a cui è dedicata la canzone Qui con me. L’artista lo aveva annunciato nel corso della conferenza stampa in cui aveva dichiarato di sentirsi “meno personaggio. Sono più figlia che persona”. La cantante, poi, ha detto di aver “ricevuto un sacco di amore e mi sono commossa perché ho avuto la sensazione di abbracciare tutte le persone che, come me, hanno vissuto una perdita. Non si tratta soltanto della madre, ma di una persona cara. È una sofferenza che fa male a tutti”.

La cantante, alla sua seconda partecipazione consecutiva alla kermesse musicale e indicata dai bookmakers come favorita per la vittoria finale, è scoppiata in lacrime al termine della sua esibizione nella prima serata della manifestazione canora. Il brano, come detto, è dedicato alla mamma dell’artista, Maria De Filippis, musicista e insegnante italo-venezuelana scomparsa nel 2020 a causa di una malattia. “Per sei anni ho tenuto dentro di me un’emozione che non sentivo di poter condividere, il lutto che mi ha travolto quando la mia mamma è venuta a mancare – ha dichiarato Serena Brancale a Tv, Sorrisi e Canzoni – Poi è successo qualcosa. Durante il mio ultimo tour, ho sentito l’esigenza di raccontare questa parte di me. Il testo di Qui con me è la mia lettera a una madre che non c’è più, sono parole che ho soppesato con cura”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca