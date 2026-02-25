Naike Rivelli contro Fedez: succede anche questo al Festival di Sanremo 2026. La figlia di Ornella Muti, infatti, ha condiviso un video sui suoi social per sottolineare il comportamento del cantante e del suo entourage. “La cosa che ho visto oggi è sconvolgente, io ho 51 anni sono la figlia di Ornella Muti, viaggiamo in tutto il mondo, abbiamo conosciuto tutti, da Putin a tutte le celebrità del mondo, ma quelle storiche no, importanti, mai ho visto mia madre atteggiarsi come ho appena visto un piccolo personaggio chiamato Federico Lucia non che cosa, che ha bloccato tutta Casa Sanremo, con sei o sette persone come se fosse il re di stica**i, tutti noi bloccati come degli sfigati, non si può passare, volevo uscire a prendere una boccata d’aria perché fa caldo, mi stavo sentendo male, ho dovuto spingere questo ragazzetto impazzito”.

E ancora: “A mio avviso, gli uomini che girano con sei o sette guardie del corpo, è una mia idea eh, poi sicuramente non è così, però secondo me, palle zero, tutto zero. Non diventate così, chiunque di voi diventi famoso, non diventi così, è brutto, veramente è proprio brutto”. La figlia di Ornella Muti ha condiviso il filmato con la seguente didascalia: “Se avete successo nella vita, vi do un consiglio importante non vi atteggiate come fa Federico”.