Jovanotti primo super ospite del Festival di Sanremo 2025

È Jovanotti, nome d’arte di Lorenzo Cherubini, il primo super ospite del Festival di Sanremo 2025: lo ha annunciato Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse, nel corso dell’edizione delle 20 del Tg1 in onda nella serata di domenica 19 gennaio.

Il cantante, che torna a Sanremo dopo la sua ultima partecipazione nel 2022, al fianco di Gianni Morandi, e dopo aver calcato il palco dell’Ariston come concorrente nel 1989, sarà ospite nella prima serata della manifestazione musicale, in onda su Rai 1 martedì 11 febbraio.

Verso #Sanremo. Al Tg1 nuovo annuncio di #CarloConti. Jovanotti sarà il primo super ospite del festival.#Tg1 pic.twitter.com/fBNav0HGbw — Tg1 (@Tg1Rai) January 19, 2025

Jovanotti, quindi, sarà il grande protagonista della serata inaugurale della kermesse ma potrebbe anche affiancare Carlo Conti nella conduzione dal momento che i co-conduttori della serata di martedì non sono stati ancora annunciati.

Lo stesso cantautore si è poi collegato con il Tg1 inscenando una gag con il presentatore per poi aggiungere: “È una bellissima notizia, sarà bellissimo. Ti preparo una cosa fantastica”.

Successivamente, sul suo profilo Instagram, Jovanotti ha scritto: “Carlo Conti mi ha invitato al suo Sanremo e ho accettato con piacere. Ho aspettato a dargli l’ok definitivo perché come dice Pippo (Baudo ndr) ‘Sanremo é Sanremo’ e vorrei portare qualcosa che considero bello per quella grande occasione, qualcosa che mi emozioni e mi diverta a progettare. Sono felice di andare, faremo una cosa unica, ma non vi dico nulla, la stiamo mettendo a punto in questi giorni”.

“Conosco Carlo da tanto, lo ascoltavo alla radio quando io ero un giovanissimo dj estivo nella radio di Cortona e lui era già una voce nota a tutta la Toscana dalla radio di Firenze dove aveva il suo programma. Sanremo é la festa della musica italiana e sono onorato per questo invito che coincide con un periodo per me bellissimo di ritorno sul palco e con l’uscita di nuove canzoni (ma non vado a fare la ‘promozione’, vado a fare musica e spettacolo, Carlo mi ha dato carta bianca, e lo ringrazio). Ci vediamo nella prima serata martedì 11 febbraio”.