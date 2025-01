Sanremo 2025, gli ultimi rumors sui co-conduttori del Festival

Manca circa un mese al Festival di Sanremo 2025 e sale l’attesa per conoscere i nomi dei co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti sul palco dell’Ariston.

Di nomi, finora, ne sono circolati parecchi e su alcuni arrivano conferme, mentre su altri sembra allontanarsi la possibilità di vederli nella città dei fiori.

In attesa di conoscere i nomi, che Carlo Conti dovrebbe ufficializzare a inizio della settimana prossima, FqMagazine fornisce qualche indiscrezione in più.

Sembrerebbe certa la presenza di Alessia Marcuzzi che, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva lanciato con ironia la sua auto-candidatura: “Guardo Sanremo tutti gli anni, con un gruppo di ascolto, con tanto di biglietti e votazioni per i cantanti in gara. Una cosa seria. Visto che gli ultimi due anni l’ho fatto al freddo con Fiorello, l’unica cosa che chiederei è di farlo all’Ariston, al calduccio. Vi prego, fatemi condotto stare dentro!”.

Secondo il magazine de Il Fatto Quotidiano, inoltre, anche Cristiano Malgioglio, che lavora con Carlo Conti già in Tale e quale show, potrebbe calcare il palco dell’Ariston.

Sul taccuino di Carlo Conti, inoltre, figurano “certamente Luisa Ranieri e Geppi Cucciari, il già annunciato Alessandro Cattelan, un posto sul palco troverà Mahmood e Katia Follesa alla fine dovrebbe esserci. Ci spera Serena Rossi, in calo le quotazioni di Annalisa”.

FqMagazine, però, precisa che non tutti potrebbero rivestire il ruolo di co-conduttori ma potrebbero partecipare al Festival di Sanremo 2025 con ruoli diversi.